Президент США Дональд Трамп оказался в весьма выигрышной ситуации благодаря истории вокруг лишения и восстановления должностей в Nvidia Дженсена Хуанга. Совет директоров заявил, что его возвращение не представляет угрозы национальной безопасности страны. Но самое интересное в этой истории даже не кадровый разворот, а возможное пересечение политических и финансовых интересов американского президента.

Контекст Совет директоров Nvidia 23 ноября единогласно проголосовал за немедленное возвращение Дженсена Хуанга к руководству техногигантом. В сообщении компании отмечается, что на основании полученных в ходе консультаций с высокопоставленными представителями правительства США данных совет уверен, что его возвращение не представляет угрозы национальной безопасности. «Поздравляю Nvidia с принятием, как я считаю, абсолютно отличного решения!» — написал президент США Дональд Трамп. Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его связей с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Минюст и Минторг США расследуют деятельность Megaspeed в связи с подозрениями в нарушении экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю. В МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.

Согласно анализу финансовых деклараций Трампа, проведенному The Washington Post, на конец августа президент США владел акциями Nvidia на сумму от $13 до $62 млн. Реальная стоимость пакета могла быть еще выше, поскольку котировки компании росли в течение этого периода. Для сравнения: на конец 2024 г. объем акций Nvidia в портфеле Трампа оценивался всего в $615 тыс. — $1,3 млн.

Теперь посмотрим, как развивались события в ноябре. 12 ноября Дженсен Хуанг оставил все посты в Nvidia на фоне скандала, связанного с его личными отношениями с женщиной, которую американские власти подозревают в шпионаже в пользу Китая. История приобрела особую остроту из-за стратегического значения Nvidia для американской технологической отрасли и вопросов соблюдения экспортных ограничений в отношении Китая.

Уход Хуанга вызвал серьезную нервозность инвесторов, акции компании за неделю потеряли почти четверть стоимости. И вот здесь начинается самое интересное. Трамп публично выступил за возвращение Хуанга, несмотря на то, что еще недавно совет директоров Nvidia исключал такую возможность. Президент фактически поддержал восстановление руководителя компании, в которой сам имеет многомиллионную долю.

Сегодня совет директоров принял соответствующее решение, а акции Nvidia взлетели примерно на 33%. Получается весьма любопытная последовательность: сначала кадровый кризис и обвал котировок, затем активное вмешательство Трампа в публичную дискуссию о будущем компании, возвращение Хуанга и резкий рост акций.

Само по себе это еще не доказывает, что президент США намеренно влиял на ситуацию ради собственной финансовой выгоды. Белый дом утверждает, что инвестиционным портфелем Трампа управляют независимые финансовые структуры, которые самостоятельно принимают решения о сделках. Нет и подтверждений того, что президент покупал акции Nvidia на фоне падения котировок или фиксировал прибыль после сегодняшнего роста.

Но совпадение политических решений, публичных заявлений и динамики стоимости активов создает очевидный конфликт интересов — по крайней мере, с точки зрения общественного доверия. Именно поэтому история Nvidia может получить продолжение уже на политическом уровне.

Демократы и представители надзорных структур наверняка захотят разобраться, насколько решения администрации в отношении экспорта американских чипов в Китай, судьба руководства Nvidia и финансовые интересы президента существовали независимо друг от друга. В новом составе Конгресса эта тема вполне может стать предметом парламентских расследований и слушаний.

Так что Трамп действительно игрок. Причем игрок отчаянно смелый, готовый совмещать политическое влияние, государственные интересы и собственную инвестиционную историю в одном поле.

Вопрос теперь не только в том, сколько могли заработать его активы на сегодняшнем взлете Nvidia. Вопрос в том, какую политическую цену президенту придется заплатить, если подозрения в конфликте интересов перерастут в полноценное расследование. Возможно, именно этот скандал — Nvidia-gate — станет одним из серьезных испытаний для его президентской карьеры.