Хотя акции разработчика ИИ-моделей Claude — американской компании Anthropic — выросли на 16,8% по итогам первой сессии, а переподписка при IPO была в 7 раз, это не говорит о занижении оценки. Диапазон колебаний котировок в ближайшее время может быть высоким из-за наличия неудовлетворенного спроса и мягких ограничений на продажу бумаг акционерами. На более длинном горизонте реализация планов развития эмитента больше зависит от развития рынка ИИ, чем от менеджмента.

КОНТЕКСТ Акции Anthropic по итогам первого дня торгов 19 ноября 2026 г. на бирже NASDAQ выросли на 16,8%, а на пике подъем достигал 38,6%. Торги закрылись по котировке $96,97. 18 ноября компания провела IPO, разместив 980 млн акций по цене $83 за штуку, из которых 956,35 млн акций допэмиссии, а 23,65 млн — акционеров. Андеррайтеры получили 30-дневный опцион еще на 147 млн акций. Кроме того, в рамках закрытого размещения якорные инвесторы, в том числе Google, Microsoft, Nvidia и AMD, приобрели бумаг примерно на $26 млрд. Таким образом, общий объем IPO оценивается примерно в $107 млрд — это новый рекорд. Изначально планировалось реализовать 825 млн акций по $70–78, но высокий спрос позволил увеличить объем и цену IPO. На момент закрытия книги заявок спрос превысил предложение в 7 раз. Хотя прямая покупка акций Anthropic для россиян ограничена, фьючерс в рублях на акции этой компании в России уже есть.

Трудности оценки

Несмотря на сильный рост бумаги на открытии и переподписку книги заявок в 7 раз, говорить о том, что Anthropic была продана дешево, неверно. Организатор размещения всегда ищет баланс интересов между институциональными инвесторами (которым нужен потенциал роста), спекулянтами (желающими быстрой прибыли) и интересами эмитента, который стремится продаться подороже.

Для эмитентов сектора ИИ лучше использовать такой показатель, как отношение капитализации к годовой выручке. Anthropic оценивается в 32 годовые выручки. Но у компании очень высокие темпы роста. Ожидается, что в 2027 г. она заработает более $120 млрд (за 9 месяцев выручка в годовом выражении выросла в 13 раз до $33,24 млрд), то есть при нынешней цене акции мультипликатор снизится до 12.

Средний показатель компаний, входящих в Nasdaq Composite, сейчас составляет 7,6. Для сравнения, разработчик высокоскоростных решений для подключения в центрах обработки данных и инфраструктуре ИИ — компания Astera Labs — торгуется сейчас примерно под 23 годовых выручки. У SpaceX этот мультипликатор доходил до 100.

В целом же можно сказать, что Anthropic была оценена объективно. Вопрос заключается в том, сможет ли эта компания продемонстрировать ожидаемые темпы роста. От менеджмента зависит не так много, скорее проблема кроется в самом рынке ИИ: продолжат ли компании покупать возможности нейросетей нынешними темпами? Если да, то инвесторы Anthropic хорошо заработают.

Риски для инвесторов

Далеко не все инвесторы получили аллокацию в полном объеме. Вероятно, кто-то будет докупать бумаги с рынка. Совокупный спрос физических лиц в ходе IPO превысил $100 млрд. Это в основном не долгосрочные инвесторы, а спекулянты, которые могут гнать цену бумаги как вверх, так и вниз.

При этом в ходе IPO не было заявлено традиционного жесткого правила lock-up на 180 дней, во время которых нынешние акционеры не имеют права продавать акции. Уже в первый день торгов ряд держателей бумаг могут реализовать их часть, и со временем «разрешенная» доля будет увеличиваться.

Компания умышленно не пошла на защиту от падения котировок из-за высокого спроса. Это создает риски появления навеса продавцов. Поэтому спекулятивная торговля данной бумагой в ближайшие дни несет за собой огромные риски.

В целом же размещение акций Anthropic продемонстрировало, что интерес инвесторов к ИИ сохраняется. По итогам 9 месяцев 2026 г. более 80% прямых инвестиций в мире было сделано именно в этот сектор. Снижение котировок отдельных бумаг и индекса NASDAQ в последние недели пока вписывается в рамки общей волатильности.