Адвокат: Лерчек потребуется более 1 тыс. лет для выплаты штрафа

Блогеру Валерии Чекалиной потребовалось бы от 1 до 1,2 тыс. лет для погашения назначенного судом штрафа, заявил ее адвокат. Мосгорсуд сегодня утвердил ей пятилетний условный срок по делу о незаконных валютных операциях и штраф в размере 760 млн руб. Защита намерена добиваться отмены приговора в кассации

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, потребовалось бы более 1 тыс. лет для того, чтобы погасить назначенный судом штраф в размере 760 млн руб. Об этом сообщил адвокат блогера Константин Третьяков после рассмотрения апелляции в Мосгорсуде.

«У нашей подзащитной доход [за 2025 г.] составляет 344 тыс. руб. Мы посчитали, что для погашения штрафа ей потребовалось бы от 1 тыс. до 1,2 тыс. лет. То есть, если бы она начала выплачивать штраф за 300 лет до основания Москвы, то в наши дни она бы его оплатила», — сказал Константин Третьяков ( цитата по ТАСС).

Защита просила отменить приговор Гагаринского районного суда Москвы и прекратить уголовное дело за отсутствием события и состава преступлений. Адвокаты также заявили о несоразмерности штрафа, нарушении принципа справедливости при назначении наказания и отсутствии защитника по соглашению во время предъявления обвинения.

Мосгорсуд 5 ноября утвердил Валерии Чекалиной условное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и штраф свыше 760 млн руб., сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Дело рассматривала коллегия из трех судей, это проходило в закрытом режиме, СМИ допустили только на оглашение приговора.

Валерия Чекалина планировала участвовать в заседании, но ее экстренно госпитализировали, сообщил ее адвокат Константин Третьяков утром 5 ноября.

31 июля суд в Москве приговорил Валерию Чекалину к пяти годам условно по делу о переводе средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Тогда ей также назначили штраф в 765 млн руб. и на три года запретили профессиональную деятельность в интернете. Свою вину блогер не признала.