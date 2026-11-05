Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Акции VK взлетели более чем на 29%

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 11:22
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Акции VK на Мосбирже утром 5 ноября подорожали более чем на 29%. Инвесторы считают, что корпоративных новостей, которые могли бы повлиять на бумаги компании, не было. Вместе с VK подскочили и акции «М.Видео»
Акции VK на Мосбирже утром 5 ноября взлетели более чем на 29%, следует из торговых данных.
На максимуме ценные бумаги торговались по 258,35 руб. за акцию — это на 29,7% больше к цене закрытия 3 ноября (торги закрылись на уровне 199,15 руб.). По состоянию на 10:58 мск рост замедлился до 252,15 (+27,6%). 
Рост акций VK продолжается с 30 октября. Тогда ценные бумаги подорожали на максимуме более чем на 15% к цене закрытия 29 октября. 2 и 3 ноября рост продолжился. За это время бумаги подорожали 80%. В связи с резким ростом котировок Мосбиржа объявила дискретный аукцион. 
Корпоративных новостей или фундаментальных изменений, чтобы обосновать такой рост акций, не было, считает инвест-блогер Евгений Коган. По его словам, этот «бешеный рост» может носить спекулятивный характер.
28 октября VK представила финансовую отчетность за девять месяцев 2026 г. Выручка компании за это время выросла на 15%, до 128 млрд руб., а EBITDA — на 30%, до 20,2 млрд руб. 
Мосбиржа также объявила дискретный аукцион по ценным бумагам «М.Видео», которые утром 5 ноября также прибавили более 29%. По состоянию на 11:22 мск они торгуются по 57,2 руб. (+29,7%), следует из данных торгов. 
Тэги
Акции VK

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Индекс S&P 500 впервые превысил отметку 7500 пунктов Новости

Индекс S&P 500 впервые превысил отметку 7500 пунктов
14 мая 2026
Акции Boeing упали на 4% после слов Дональда Трампа о покупке КНР 200 самолетов Новости

Акции Boeing упали на 4% после слов Дональда Трампа о покупке КНР 200 самолетов
15 мая 2026
Акционеры «Т-Технологий» одобрили дивиденды по итогам 2025 года Новости

Акционеры «Т-Технологий» одобрили дивиденды по итогам 2025 года
15 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.