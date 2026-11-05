Акции VK взлетели более чем на 29%

Акции VK на Мосбирже утром 5 ноября подорожали более чем на 29%. Инвесторы считают, что корпоративных новостей, которые могли бы повлиять на бумаги компании, не было. Вместе с VK подскочили и акции «М.Видео»

Акции VK на Мосбирже утром 5 ноября взлетели более чем на 29%, следует из торговых данных.

На максимуме ценные бумаги торговались по 258,35 руб. за акцию — это на 29,7% больше к цене закрытия 3 ноября (торги закрылись на уровне 199,15 руб.). По состоянию на 10:58 мск рост замедлился до 252,15 (+27,6%).

Рост акций VK продолжается с 30 октября. Тогда ценные бумаги подорожали на максимуме более чем на 15% к цене закрытия 29 октября. 2 и 3 ноября рост продолжился. За это время бумаги подорожали 80%. В связи с резким ростом котировок Мосбиржа объявила дискретный аукцион.

Корпоративных новостей или фундаментальных изменений, чтобы обосновать такой рост акций, не было, считает инвест-блогер Евгений Коган. По его словам, этот «бешеный рост» может носить спекулятивный характер.

28 октября VK представила финансовую отчетность за девять месяцев 2026 г. Выручка компании за это время выросла на 15%, до 128 млрд руб., а EBITDA — на 30%, до 20,2 млрд руб.