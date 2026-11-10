Букеровскую премию получил Майкл Джон Харрисон за антиутопию «Конец всего»

Британский писатель Майкл Джон Харрисон получил Букеровскую премию 2026 г. за роман «Конец всего» (The End of Everything). Майкл Джон Харрисон стал самым возрастным лауреатом за всю историю Букера и первым писателем-фантастом, которому вручили награду

Писатель Майкл Джон Харрисон получил Букеровскую премию 2026 г. за роман-антиутопию «Конец всего». Об этом сообщается на сайте премии.

Победителя объявили 9 ноября в Лондоне. Майкл Джон Харрисон получил 50 тыс. фунтов и статуэтку. В 81 год он стал самым пожилым лауреатом премии, превзойдя рекорд Маргарет Этвуд (79 лет в 2019 г.). Также это первый случай, когда премию вручили писателю-фантасту.

Председатель жюри Мэри Берд охарактеризовала роман как «взгляд на современную политику сквозь призму будущего». Она отметила, что одной из ключевых идей книги является концепция непостижимого апокалипсиса, в котором прежние правила утрачивают значение.

«Конец всего» — 13-й роман Майкла Джона Харрисона, получивший первую номинацию на Букер. Книга объемом 198 страниц стала самой короткой среди номинантов. В 2022 г. автор сам входил в состав жюри премии.

Действие антиутопии происходит на побережье графства Кент после катастрофы и вторжения существ iGhetti. Главный герой Филип Теннент живет с тетей Марни и собирает выброшенные морем предметы. Однажды он находит желеобразное существо, которое быстро растет, осваивает речь и начинает командовать людьми.