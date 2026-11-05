Disney объявила о назначении нового президента Pixar

Новым президентом Pixar с 4 января 2027 г. станет Джонатан Гарсон, на этом посту он сменит Джима Морриса, который возглавлял студию 12 лет. сообщили в Disney. Джим Моррис перейдет на должность почетного президента

Джонатан Гарсон станет президентом анимационной студии Pixar с 4 января 2027 г., передает Variety со ссылкой на председателя Disney Entertainment and Studios Алана Бергмана.

На этом посту он сменит Джима Морриса, который возглавлял Pixar с 2014 г. Теперь же он перейдет на должность почетного президента, займется наставничеством и развитием технологий.

Джонатан Гарсон, проработавший более 30 лет в Disney, будет отвечать за производственную и операционную деятельность студии, включая работу продюсеров и руководителей подразделений. Он будет работать в паре с главным креативным директором Pixar Питом Доктером, уточняет Variety. До назначения Джонатан Гарсон занимал должность генерального управляющего студии. В Pixar он пришел в 2010 г.

Также Алан Бергман отметил, что перестановки обеспечат плавную смену руководства перед выходом Джима Морриса на пенсию. За время его работы фильмы Pixar собрали более $12 млрд в мировом прокате.

«После 52 лет работы в индустрии, и почти 40 из которых я провел в Lucasfilm и Pixar, я отойду от повседневного управления, но я рад заняться рядом специальных проектов, работая вместе со своими друзьями Питом, Джонатаном и Йонасом в Pixar, и, конечно же, с Аланом Бергманом, который на протяжении многих лет оказывал Pixar огромную поддержку», — сказал Джим Моррис.