Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Елена Ямпольская выступила против пиццы в российских школах

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 16:44
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»
Пиццу нужно перестать продавать в школьных столовых, считает советник президента РФ Елена Ямпольская. По ее словам, школы должны поддерживать политику государства, в том числе в вопросах «возвращения своего». Таким образом она прокомментировала возможность замены пиццы кулебякой
Пицца не должна присутствовать в школьных столовых в России, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская журналистам.
«Я думаю, что пицца — точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях. Она не полезна для учеников. Одно дело, когда ребенок где-то лакомится ею с разрешения родителей, что-то отмечает, другое — присутствие пиццы в школьном буфете. Меня очень удивляет, что это вообще возможно», — сказала Елена Ямпольская (цитата по «РИА Новости»).
По ее словам, школы и детские сады должны поддерживать политику государства, в том числе в вопросах «возвращения своего». Таким образом она прокомментировала возможную замену пиццы в школах на кулебяку, хотя и отметила, что прямые запреты будут малоэффективными. Советник президента добавила, что важно дать детям возможность попробовать наследие русской кухни. При этом она подчеркнула, что школьное питание должно быть полезным.
В сентябре 2025 г. глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что рекомендации Роспотребнадзора по школьному питанию учитывают региональные особенности и индивидуальные ограничения учеников, включая аллергию. По словам министра, единого списка разрешенных продуктов не существует, но Роспотребнадзор контролирует качество еды в школах и разрабатывает методические рекомендации.
Тэги
Елена Ямпольская школа Продукты питания

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Елена Ямпольская: «Новый стиль — вопрос культурного суверенитета» Города

Елена Ямпольская: «Новый стиль — вопрос культурного суверенитета»

Советник президента РФ о том, как формируется новый российский стиль
03 июн 2026
Глава РАПУ: все жители планеты расплачиваются за дисбалансы в продовольствии Новости

Глава РАПУ: все жители планеты расплачиваются за дисбалансы в продовольствии
17 июн 2026
«Вкусвилл» объявил о закрытии всех магазинов в Казахстане Новости

«Вкусвилл» объявил о закрытии всех магазинов в Казахстане
24 июн 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.