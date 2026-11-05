Елена Ямпольская выступила против пиццы в российских школах

Пиццу нужно перестать продавать в школьных столовых, считает советник президента РФ Елена Ямпольская. По ее словам, школы должны поддерживать политику государства, в том числе в вопросах «возвращения своего». Таким образом она прокомментировала возможность замены пиццы кулебякой

Пицца не должна присутствовать в школьных столовых в России, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская журналистам.

«Я думаю, что пицца — точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях. Она не полезна для учеников. Одно дело, когда ребенок где-то лакомится ею с разрешения родителей, что-то отмечает, другое — присутствие пиццы в школьном буфете. Меня очень удивляет, что это вообще возможно», — сказала Елена Ямпольская ( цитата по «РИА Новости»).

По ее словам, школы и детские сады должны поддерживать политику государства, в том числе в вопросах «возвращения своего». Таким образом она прокомментировала возможную замену пиццы в школах на кулебяку, хотя и отметила, что прямые запреты будут малоэффективными. Советник президента добавила, что важно дать детям возможность попробовать наследие русской кухни. При этом она подчеркнула, что школьное питание должно быть полезным.