FT: два танкера с российским дизелем якобы изменили курс по пути в США

Два танкера с российским дизельным топливом, первоначально направлявшиеся в США, изменили маршруты, утверждает Financial Times. По данным газеты, американские покупатели опасаются санкционных и законодательных рисков

Танкеры Talisman и Leruo, перевозящие российское дизельное топливо, больше не указывают атлантическое побережье США в качестве пункта назначения, пишет Financial Times.

Издание связывает изменение маршрутов с трудностями реализации договоренностей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о поставках российского дизеля на американский рынок.

По данным FT, танкер Leruo, находящийся под санкциями США, Великобритании и ЕС, 2 ноября сменил пункт назначения на Бразилию. Судно Talisman, включенное в санкционные списки Великобритании, ЕС и Канады, направилось в Средиземное море и находится у побережья Алжира, хотя изначально направлялось в Атлантический океан. Танкер передает статус «в ожидании распоряжений», который, как поясняет FT, может указывать на отсутствие подтвержденного покупателя или порта разгрузки.

Еще один танкер, Agioi Fanendes, продолжает движение в сторону США, но также ожидает распоряжений, утверждает FT. Его владелец ранее сообщил газете, что порт разгрузки пока не подтвержден. При этом танкер Beast, загрузившийся в Приморске 27 октября, направился в сторону США, его местом назначения указано атлантическое побережье США. По оценке аналитиков, он тоже может изменить маршрут. Владельцы судов не ответили на запрос FT.

Договоренность о поставках дизтоплива была достигнута по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. После переговоров Минфин США выдал лицензию, разрешающую операции с российским дизельным топливом до 7 апреля 2027 г. Эти договоренности вызвали критику демократов и части республиканцев в Конгрессе США, отмечает FT. Законодатели поставили под сомнение законность сделки и потребовали от Дональда Трампа отменить ее.