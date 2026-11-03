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Казахстан возобновил прокачку нефти по трубопроводу Атырау — Самара

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 03 ноя 2026 11:21
Фото: evening_tao/Magnific
Нефтепровод Атырау — Самара возобновил работу, которая была приостановлена накануне после атаки беспилотников на Самарскую область, в обычном режиме, сообщили в Минэнерго Казахстана
Транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Атырау — Самара возобновилась после временной приостановки из-за атаки беспилотников, сообщила журналистам официальный представитель Минэнерго Казахстана Асель Серикпаева.
«После технического обследования прокачка была возобновлена», — сообщила Асель Серикпаева (цитата по «Интерфаксу»). По состоянию на 3 ноября трубопровод работает в штатном режиме, уточнила она. 
Транспортировку нефти приостановили 2 ноября в 06:09 по времени Астаны (04:09 мск). В Минэнерго Казахстана пояснили, что причиной стала атака беспилотников на объекты Самарского производственно-диспетчерского узла. После остановки прокачки профильные службы проверили техническое состояние инфраструктуры.
В ночь на 2 ноября над Самарской областью уничтожили 46 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. О повреждениях он не сообщал. 
Атырау — Самара — участок крупного магистрального нефтепровода, соединяющий месторождения Казахстана с системой транспортировки нефти РФ. Общая протяженность системы превышает 1,3 тыс. км.
Тэги
Казахстан Нефть трубопровод

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