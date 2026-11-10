Марко Рубио назвал продуктивными переговоры в Абу-Даби

Переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине были продуктивными, заявил госсекретарь США Марко Рубио. При этом он отметил, что вопрос не разрешится в течение суток. Консультации продолжатся 11 ноября

Трехсторонние переговоры с Россией и Украиной в Абу-Даби проходят очень продуктивно, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио после встречи представителей стран G7 в Париже.

«Видимо, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. <…> Было проделано много работы», — отметил Марко Рубио.

Он добавил, что при этом «нельзя сказать», что вопрос урегулирования находится на грани разрешения в течение «ближайших 24 часов». По словам госсекретаря США, сторонам предстоит решить еще много вопросов.

Марко Рубио назвал важным присутствие в Абу-Даби европейских представителей. По его словам, они тесно взаимодействуют с американскими переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Цель США, по словам госсекретаря, заключается в «расширении трехстороннего формата в определенный момент», чтобы за столом переговоров оказались и европейцы.

Трехсторонние переговоры проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. Первый день переговоров уже завершился , встреча продлилась около 4,5 часа. Источник «РИА Новости» уточнил, что консультации продолжатся 11 ноября. Они будут посвящены ключевым вопросам формирования новой системы континентальной безопасности.

Российскую делегацию на переговорах в столице ОАЭ возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.