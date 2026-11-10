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Марко Рубио назвал продуктивными переговоры в Абу-Даби

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 10 ноя 2026 18:34
Фото: The White House/Flickr
Переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине были продуктивными, заявил госсекретарь США Марко Рубио. При этом он отметил, что вопрос не разрешится в течение суток. Консультации продолжатся 11 ноября
Трехсторонние переговоры с Россией и Украиной в Абу-Даби проходят очень продуктивно, заявил на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио после встречи представителей стран G7 в Париже.
«Видимо, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. <…> Было проделано много работы», — отметил Марко Рубио.
Он добавил, что при этом «нельзя сказать», что вопрос урегулирования находится на грани разрешения в течение «ближайших 24 часов». По словам госсекретаря США, сторонам предстоит решить еще много вопросов.
Марко Рубио назвал важным присутствие в Абу-Даби европейских представителей. По его словам, они тесно взаимодействуют с американскими переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Цель США, по словам госсекретаря, заключается в «расширении трехстороннего формата в определенный момент», чтобы за столом переговоров оказались и европейцы.
Трехсторонние переговоры проходят в Абу-Даби 10–11 ноября. Первый день переговоров уже завершился, встреча продлилась около 4,5 часа. Источник «РИА Новости» уточнил, что консультации продолжатся 11 ноября. Они будут посвящены ключевым вопросам формирования новой системы континентальной безопасности.
Российскую делегацию на переговорах в столице ОАЭ возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать вероятность конкретных договоренностей. На вопрос о формате доклада переговорщиков Владимиру Путину он ответил, что делегация будет принимать решения в зависимости от хода встречи.
Тэги
Переговоры Украина Россия Марко Рубио США

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