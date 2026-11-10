В Абу-Даби завершился первый день трехсторонних переговоров

Делегации России, США и Украины завершили первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби, сообщает «РИА Новости». Встреча продолжалась 4,5 часа с учетом перерыва. Консультации возобновятся 11 ноября
Первый день трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби завершился, сообщил
источник «РИА Новости».
Встреча началась 10 ноября в 12:12 по местному времени (11:12 мск) и продолжалась 4,5 часа с учетом перерыва.
Консультации продолжатся 11 ноября, уточнил
собеседник агентства в переговорной группе. Они будут посвящены ключевым вопросам формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование, по его словам, составляет лишь часть более широкой дискуссии.
10 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил
, что Москва подготовила собственный позиционный документ о новой архитектуре безопасности в Евразии, которая не должна ущемлять интересы сторон.
На открытии встречи глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский выразил надежду
, что расширенный состав переговорной группы позволит продвинуться на пути к миру.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался оценивать вероятность конкретных договоренностей. На вопрос о докладе переговорщиков главе государства Владимиру Путину он ответил
, что делегация будет принимать решения в зависимости от хода встречи.
Politico со ссылкой на американских чиновников сообщило
, что США добиваются полноценного участия европейских представителей в следующем раунде. По данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер рассчитывают, что нынешняя встреча станет последней без участия Европы.