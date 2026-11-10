Кремль: формат доклада президенту будет зависеть от хода переговоров в Абу-Даби

Частота и формат докладов российской делегации президенту Владимиру Путину будет зависеть от хода переговоров в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 10–11 ноября в ОАЭ проходит трехсторонняя встреча РФ, США и Украины

Доклады российской делегации президенту РФ Владимиром Путиным будут зависеть от того, как проходят переговоры в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференс-колле. Запись опубликована в канале Кремля в Max.

Журналисты спросили, будут ли переговорщики оперативно передавать информацию президенту и обсуждать с ним вопросы непосредственно с площадки или представят комплексный доклад после возвращения.

«Делегация будет принимать решения в зависимости от того, как будут идти переговоры», — ответил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля не стал прогнозировать, удастся ли достичь конкретных договоренностей и есть ли у нынешней встречи больше шансов на продвижение к миру, чем у предыдущих раундов.

«Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут», — сказал он.

Дмитрий Песков также не уточнил, обсуждают ли стороны восстановление судоходства в Черном и Азовском морях. «Никаких деталей, кроме как за столом переговоров», — заявил пресс-секретарь президента.

Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби проходят 10–11 ноября. На открытии встречи глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду , что ее расширенный состав поможет продвинуться на пути к миру. В делегацию и экспертную группу вошли 11 человек, в том числе представители МИД, Генштаба и ФСБ.