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Кремль: формат доклада президенту будет зависеть от хода переговоров в Абу-Даби

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 10 ноя 2026 12:40
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Частота и формат докладов российской делегации президенту Владимиру Путину будет зависеть от хода переговоров в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 10–11 ноября в ОАЭ проходит трехсторонняя встреча РФ, США и Украины
Доклады российской делегации президенту РФ Владимиром Путиным будут зависеть от того, как проходят переговоры в Абу-Даби. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференс-колле. Запись опубликована в канале Кремля в Max.
Журналисты спросили, будут ли переговорщики оперативно передавать информацию президенту и обсуждать с ним вопросы непосредственно с площадки или представят комплексный доклад после возвращения.
«Делегация будет принимать решения в зависимости от того, как будут идти переговоры», — ответил Дмитрий Песков.
Представитель Кремля не стал прогнозировать, удастся ли достичь конкретных договоренностей и есть ли у нынешней встречи больше шансов на продвижение к миру, чем у предыдущих раундов.
«Давайте не будем отвечать на такие вопросы, тем более сейчас, когда эти переговоры идут», — сказал он.
Дмитрий Песков также не уточнил, обсуждают ли стороны восстановление судоходства в Черном и Азовском морях. «Никаких деталей, кроме как за столом переговоров», — заявил пресс-секретарь президента.
Переговоры России, США и Украины в Абу-Даби проходят 10–11 ноября. На открытии встречи глава российской делегации Владимир Мединский выразил надежду, что ее расширенный состав поможет продвинуться на пути к миру. В делегацию и экспертную группу вошли 11 человек, в том числе представители МИД, Генштаба и ФСБ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что у Москвы есть собственный позиционный документ о новой архитектуре безопасности в Евразии, которая не должна ущемлять интересы сторон. Он выразил надежду на продолжение диалога с администрацией президента США Дональда Трампа для достижения баланса интересов.
Тэги
Дмитрий Песков Переговоры делегация Россия США Украина

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