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МВД подготовило рекомендации по разобщению мигрантских анклавов

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 10 ноя 2026 15:58
Фото: Агентство «Москва»
МВД подготовило рекомендации по предупреждению и разобщению анклавов мигрантов в регионах, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, за девять месяцев число въехавших в Россию иностранцев сократилось на 10%, до 7 млн человек
МВД России подготовило для глав регионов рекомендации по предупреждению и разобщению анклавов мигрантов. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Трансляция велась на сайте верхней палаты парламента. 
«Для глав регионов мы подготовили рекомендации по предупреждению и разобщению вот этих анклавов. Они одобрены правительством, в ближайшее время уже будут направлены в регионы», — сказал Владимир Колокольцев, подчеркнув, что допускать анклавного проживания иностранных граждан «никоим образом нельзя». 
По его словам, за девять месяцев число иностранцев, въехавших в Россию, сократилось на 10%, до 7 млн человек. При этом доля легально работающих иностранцев выросла с 45 до 50%.
Владимир Колокольцев также сообщил, что в этом году МВД ограничило въезд в Россию для 290 тыс. мигрантов на срок от трех до десяти лет. Это почти вдвое больше прошлогоднего показателя. 
Президент России Владимир Путин в середине сентября заявил, что после реформы регулирования миграции количество принудительных выдворений нелегальных мигрантов выросло в 2,6 раза (на 85%). Начальник службы по вопросам гражданства МВД Андрей Кикоть тогда сообщил, что около 100 тыс. мигрантов были выдворены из России за полтора года, из них принудительно — 75 тыс. Кроме того, превентивно въезд был закрыт 197 тыс. иностранцам, которые нарушили законодательство РФ.
Тэги
МВД Мигранты

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