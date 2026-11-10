МВД подготовило рекомендации по разобщению мигрантских анклавов

МВД подготовило рекомендации по предупреждению и разобщению анклавов мигрантов в регионах, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев. По его словам, за девять месяцев число въехавших в Россию иностранцев сократилось на 10%, до 7 млн человек

МВД России подготовило для глав регионов рекомендации по предупреждению и разобщению анклавов мигрантов. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев во время «правительственного часа» в Совете Федерации. Трансляция велась на сайте верхней палаты парламента.

«Для глав регионов мы подготовили рекомендации по предупреждению и разобщению вот этих анклавов. Они одобрены правительством, в ближайшее время уже будут направлены в регионы», — сказал Владимир Колокольцев, подчеркнув, что допускать анклавного проживания иностранных граждан «никоим образом нельзя».

По его словам, за девять месяцев число иностранцев, въехавших в Россию, сократилось на 10%, до 7 млн человек. При этом доля легально работающих иностранцев выросла с 45 до 50%.

Владимир Колокольцев также сообщил, что в этом году МВД ограничило въезд в Россию для 290 тыс. мигрантов на срок от трех до десяти лет. Это почти вдвое больше прошлогоднего показателя.