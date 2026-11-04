Reuters: фондовые рынки резко упали после победы демократов на выборах в США

Победа демократов на промежуточных выборах в США вызвала падение фондовых рынков: американские фондовые фьючерсы ночью теряли до 2%, а в Азии снижение возглавили акции компаний, связанных с искусственным интеллектом

Фондовые рынки отреагировали снижением на результаты промежуточных выборов в США, передает Reuters. Масштаб победы демократов, включая успехи в традиционно республиканских округах, мог оказаться неожиданным для части инвесторов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы ночью падали до 2%, контракты на индекс компаний малой капитализации Russell 2000 — на 1%.

По данным издания, давление на акции оказали опасения по поводу ужесточения регулирования искусственного интеллекта. Согласно опросам, избиратели демократов поддерживают усиление контроля над этой сферой, и участники рынка ожидают соответствующих действий Конгресса.

На европейской площадке Tradegate акции Tesla и SpaceX потеряли около 4,5–5%. Бумаги других крупных технологических компаний подешевели примерно на 0,3–0,9%. В Азии акции компаний, связанных с ИИ, первоначально возглавили снижение, тогда как облигации и защитные валюты укреплялись.

Снижение доходности облигаций оказало давление на доллар. Евро вырос на 0,4%, до $1,133, британский фунт — на 0,5%, до $1,348. Доллар потерял 0,6% к швейцарскому франку и 0,4% к японской иене. Нефть Brent подешевела на 0,4%, до $103,17 за баррель.

К утру фондовые рынки отыграли первоначальное падение, уточняет Reuters . Глобальный индекс MSCI All-World прибавил 0,13%, европейский STOXX 600 — 0,5%, американские фондовые фьючерсы вышли в плюс. Контракты на Russell 2000 выросли на 0,7%. По словам инвестиционного директора Federated Hermes Деборы Каннингем, разделение власти может затруднить принятие новых законов — такую ситуацию финансовые рынки традиционно воспринимают благоприятно.