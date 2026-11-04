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Reuters: фондовые рынки резко упали после победы демократов на выборах в США

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 04 ноя 2026 14:15
Фото: Adam Śmigielski/Unsplash
Победа демократов на промежуточных выборах в США вызвала падение фондовых рынков: американские фондовые фьючерсы ночью теряли до 2%, а в Азии снижение возглавили акции компаний, связанных с искусственным интеллектом
Фондовые рынки отреагировали снижением на результаты промежуточных выборов в США, передает Reuters. Масштаб победы демократов, включая успехи в традиционно республиканских округах, мог оказаться неожиданным для части инвесторов.
Фьючерсы на американские фондовые индексы ночью падали до 2%, контракты на индекс компаний малой капитализации Russell 2000 — на 1%.
По данным издания, давление на акции оказали опасения по поводу ужесточения регулирования искусственного интеллекта. Согласно опросам, избиратели демократов поддерживают усиление контроля над этой сферой, и участники рынка ожидают соответствующих действий Конгресса.
На европейской площадке Tradegate акции Tesla и SpaceX потеряли около 4,5–5%. Бумаги других крупных технологических компаний подешевели примерно на 0,3–0,9%. В Азии акции компаний, связанных с ИИ, первоначально возглавили снижение, тогда как облигации и защитные валюты укреплялись.
Снижение доходности облигаций оказало давление на доллар. Евро вырос на 0,4%, до $1,133, британский фунт — на 0,5%, до $1,348. Доллар потерял 0,6% к швейцарскому франку и 0,4% к японской иене. Нефть Brent подешевела на 0,4%, до $103,17 за баррель.
К утру фондовые рынки отыграли первоначальное падение, уточняет Reuters. Глобальный индекс MSCI All-World прибавил 0,13%, европейский STOXX 600 — 0,5%, американские фондовые фьючерсы вышли в плюс. Контракты на Russell 2000 выросли на 0,7%. По словам инвестиционного директора Federated Hermes Деборы Каннингем, разделение власти может затруднить принятие новых законов — такую ситуацию финансовые рынки традиционно воспринимают благоприятно.
По итогам промежуточных выборов демократы получают большинство в обеих палатах Конгресса США. Президент США Дональд Трамп поздравил партию с победой и выразил готовность сотрудничать с ней, но предупредил, что будет накладывать вето на законодательные инициативы, с которыми не согласен.
Тэги
Фондовый рынок Выборы в США

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