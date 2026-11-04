Демократы получают большинство в обеих палатах Конгресса по итогам выборов

Демократическая партия получает контроль над обеими палатами Конгресса США по предварительным итогам промежуточных выборов. Подсчет голосов продолжается. Дональд Трамп выразил готовность сотрудничать с демократами, но предупредил, что будет накладывать вето на законодательные инициативы, с которыми не согласен

Демократы обеспечили себе 54 места в Сенате и 224 места в Палате представителей, следует из данных Associated Press на 10:35 мск. У республиканцев — 42 и 133 места соответственно.

Победители еще не определены в борьбе за четыре сенатских места и 78 мандатов в нижней палате.

Для контроля над Палатой представителей необходимо получить 218 из 435 мест. В Сенате демократам требовалось 51 место из 100: при равенстве голосов решающий голос принадлежит вице-президенту США.

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил удивление результатами Республиканской партии. «Я немного удивлен. Я думал, что они выступят лучше», — сказал американский лидер.

Как передает CBS News, Дональд Трамп поздравил демократов и выразил готовность работать с ними на благо страны. При этом он подчеркнул, что намерен использовать право вето для блокирования законодательных инициатив демократов, с которыми не согласен.