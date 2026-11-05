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Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 05 ноя 2026 10:43
Фото: Астахов Дмитрий/ITAR-TASS
Швейцария исключила из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. При этом Берн распространил действие санкций на 254 физических и юридических лица в рамках присоединения к 21-му пакету санкций ЕС
Швейцария вслед за ЕС исключила из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева и компанию Redbird Corporate Services Ltd. Об этом говорится в материалах Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Изменения вступили в силу 4 ноября 2026 г.
Всего Швейцария исключила из санкционного списка шесть человек и одну компанию. Помимо Алишера Усманова, Михаила Фридмана и Андрея Фалалеева, ограничения отменили в отношении еще трех физических лиц: из перечня исключили бывшего депутата Госдумы Юрия Швыткина и конструктора Александра Леонова. Одновременно Берн расширил перечень ограничений, добавив в него 254 физических и юридических лица. Под швейцарские санкции, в частности, попали Шереметьево и аэропорты Ульяновска, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону. 
Швейцария присоединилась к 21-му пакету санкций Евросоюза против России, который Брюссель принял 23 июля. ЕС снял санкции с Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Андрея Фалалеева и Redbird Corporate Services Ltd 22 сентября. При этом ограничения в отношении примерно 3 тыс. физических и юридических лиц продлили до 22 сентября 2029 г.
Тэги
Алишер Усманов Михаил Фридман Санкции Швейцария

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