Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана

Швейцария исключила из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. При этом Берн распространил действие санкций на 254 физических и юридических лица в рамках присоединения к 21-му пакету санкций ЕС

Швейцария вслед за ЕС исключила из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева и компанию Redbird Corporate Services Ltd. Об этом говорится в материалах Государственного секретариата по экономическим вопросам (SECO). Изменения вступили в силу 4 ноября 2026 г.

Всего Швейцария исключила из санкционного списка шесть человек и одну компанию. Помимо Алишера Усманова, Михаила Фридмана и Андрея Фалалеева, ограничения отменили в отношении еще трех физических лиц: из перечня исключили бывшего депутата Госдумы Юрия Швыткина и конструктора Александра Леонова. Одновременно Берн расширил перечень ограничений, добавив в него 254 физических и юридических лица. Под швейцарские санкции, в частности, попали Шереметьево и аэропорты Ульяновска, Минеральных Вод и Ростова-на-Дону.