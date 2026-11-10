Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость Modus Vivendi
Найти

Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал дивиденды за третий квартал

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 10 ноя 2026 15:01
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Совет директоров «Т-Технологий» дал рекомендацию выплатить дивиденды по итогам третьего квартала в размере 4,8 руб. на акцию. Итоговое решение акционеры утвердят 3 декабря. С учетом текущих котировок дивидендная доходность составляет около 1,7%
Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2026 г. в размере 4,8 руб. на акцию, говорится в отчете компании.
Датой отсечки, на которую определят имеющих право на получение дивидендов, могут установить 14 декабря. В этом случае последним днем для покупки акций под дивиденды станет 11 декабря. Итоговое решение акционеры примут на общем собрании, которое запланировано на 3 декабря, пишет «Интерфакс».
Акции «Т-Технологий» по состоянию на 14:59 мск торговались по 274,72 руб. (+1,23%). Дивидендная доходность при таких котировках составляет около 1,7%.
По итогам третьего квартала операционная чистая прибыль «Т-Технологий» выросла на 41% год к году — до рекордных 63,6 млрд руб., за девять месяцев — на 35%, до 162,2 млрд руб., следует из финансовых результатов компании. Выручка «Т-Технологий» в третьем квартале подскочила на 27%, до 234,1 млрд руб., за девять месяцев — на 26%, до 648,3 млрд руб.
По итогам 2026 г. компания ожидает, что ее операционная чистая прибыль и совокупные дивиденды на акцию вырастут более чем на 25%, а рентабельность капитала будет находиться на уровне выше 30%.
Тэги
Дивиденды Компании Т-Технологии

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Индекс S&P 500 впервые превысил отметку 7500 пунктов Новости

Индекс S&P 500 впервые превысил отметку 7500 пунктов
14 мая 2026
Акционеры «Т-Технологий» одобрили дивиденды по итогам 2025 года Новости

Акционеры «Т-Технологий» одобрили дивиденды по итогам 2025 года
15 мая 2026
Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал дивиденды за 2025 год Новости

Совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал дивиденды за 2025 год
15 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.