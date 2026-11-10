Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал дивиденды за третий квартал

Совет директоров «Т-Технологий» дал рекомендацию выплатить дивиденды по итогам третьего квартала в размере 4,8 руб. на акцию. Итоговое решение акционеры утвердят 3 декабря. С учетом текущих котировок дивидендная доходность составляет около 1,7%

Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам третьего квартала 2026 г. в размере 4,8 руб. на акцию, говорится в отчете компании.

Датой отсечки, на которую определят имеющих право на получение дивидендов, могут установить 14 декабря. В этом случае последним днем для покупки акций под дивиденды станет 11 декабря. Итоговое решение акционеры примут на общем собрании, которое запланировано на 3 декабря, пишет «Интерфакс».

Акции «Т-Технологий» по состоянию на 14:59 мск торговались по 274,72 руб. (+1,23%). Дивидендная доходность при таких котировках составляет около 1,7%.

По итогам третьего квартала операционная чистая прибыль «Т-Технологий» выросла на 41% год к году — до рекордных 63,6 млрд руб., за девять месяцев — на 35%, до 162,2 млрд руб., следует из финансовых результатов компании. Выручка «Т-Технологий» в третьем квартале подскочила на 27%, до 234,1 млрд руб., за девять месяцев — на 26%, до 648,3 млрд руб.

По итогам 2026 г. компания ожидает, что ее операционная чистая прибыль и совокупные дивиденды на акцию вырастут более чем на 25%, а рентабельность капитала будет находиться на уровне выше 30%.