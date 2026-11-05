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Священник Ставропольской епархии погиб в зоне спецоперации

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 05 ноя 2026 12:45
Клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев погиб 1 ноября на Сумском направлении в зоне спецоперации. По данным Русской православной церкви, священник попал под удар FPV-дрона при исполнении пастырского долга
Клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев погиб на Сумском направлении 1 ноября, сообщается на сайте РПЦ. Это произошло в результате целенаправленного удара FPV-дрона.
Священник находился на передовой с середины 2022 г. Более четырех лет он оказывал духовную помощь военнослужащим на линии боевого соприкосновения.
Александр Соловьев совершал таинства исповеди и причастия, напутствовал бойцов перед выполнением штурмовых задач и поддерживал раненых. Как отметили в РПЦ, священник до конца оставался рядом с военнослужащими, разделяя с ними опасности фронтовой жизни.
В зоне спецоперации находятся от 150 до 200 священнослужителей, сообщил в сентябре председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На тот момент он сообщал о восьми погибших священниках.
Около 90 священников заключили с Минобороны РФ постоянные контракты, уточнил митрополит. Всего зону боевых действий с начала спецоперации посетили более 3 тыс. представителей церкви. 
Тэги
РПЦ гибель СВО

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