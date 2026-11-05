ЦБ намерен изменить систему оценки заемщиков с 2027 года

Банк России планирует внести изменения в систему выдачи ипотеки в 2027 г., сообщается в материалах регулятора. Меры направлены на повышение качества оценки кредитного риска

Центробанк РФ ужесточит требования к отдельным ипотечным программам и утвердит единый перечень документов для оценки доходов заемщиков, следует из «Обзора банковского регулирования за III квартал 2026 года».

Регулятор ожидает, что изменения выйдут в первом квартале 2027 г. и начнут действовать с 1 июля. «Основная новация — внедрение количественных показателей, учитывающих долговую нагрузку заемщиков. Изменения призваны повысить точность оценки риска по компаниям с высокой закредитованностью и слабой способностью обслуживать долг», — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России, в частности, сформирует общий перечень документов, на основании которых банки смогут оценивать доходы потенциальных заемщиков. В ЦБ рассчитывают, что за счет введения единых требований оценка платежеспособности станет более точной.

ЦБ также планирует изменить подход к реструктуризации кредитов. Так, снижение процентной ставки по кредиту в силу новых законов или решений властей больше не будет считаться реструктуризацией. В таком случае банки смогут не создавать дополнительные резервы и не учитывать связанные с такой процедурой повышенные риски.

Изменения затронут ипотеку с небольшими платежами в первые годы и последующим увеличением более чем в два раза. Банк России считает такого рода схемы рискованными из-за вероятности дефолта заемщиков. Кроме того, остаток долга будет выше рыночной стоимости объекта недвижимости, что затруднит рефинансирование.

Для финансовых организаций, выдающих такие кредиты, нормативы резервирования могут быть увеличены вплоть до 50%. Речь идет о средствах, которые банки должны держать в резерве и не могут использовать для других операций.

ЦБ также предложил исключить из ипотечных портфелей кредиты на индивидуальное жилищное строительство без эскроу-счетов, если единственным обеспечением является земельный участок. Таким образом, заемщики не смогут использовать только землю в качестве залога для получения кредита на строительство жилья без эскроу. При этом возможность построить жилой объект без такого счета сохранится, если у заемщика есть дополнительное обеспечение, например, готовый дом или автомобиль, отмечает «Парламентская газета».