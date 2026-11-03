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Умер народный артист России Алексей Дуров

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 03 ноя 2026 17:39
Фото: Ульяновский театр драмы
В Ульяновске умер народный артист России Алексей Дуров. Ему было 86 лет. Прощание с ним пройдет 5 ноября в Ульяновском драмтеатре имени И.А. Гончарова с 11:00 до 12:00 (10:00–11:00 мск)
В возрасте 86 лет умер народный артист России Алексей Дуров. Об этом сообщил Ульяновский драматический театр имени И. А. Гончарова.
«2 ноября на 87-м году жизни скончался ведущий мастер сцены Ульяновского драматического театра имени И. А. Гончарова, народный артист России, почетный гражданин Ульяновской области Алексей Данилович Дуров», — отмечается в сообщении.
Прощание с Алексеем Дуровым пройдет 5 ноября в Ульяновском драмтеатре имени И. А. Гончарова с 11:00 до 12:00 (10:00–11:00 мск).
Алексей Дуров родился в 1940 г. в Серпухове в рабочей семье. После службы в армии в 1962 г. он поступил в ГИТИС на курс Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. По распределению актер работал в Ульяновском драматическом театре под руководством Веры Ефремовой, где сыграл знаковые роли в таких спектаклях, как «Маскарад» М. Ю. Лермонтова, «Бешеные деньги» А. Н. Островского, «Дело Артамоновых» А. М. Горького и «Поднятая целина» М. А. Шолохова.
Алексей Дуров исполнял роль Владимира Ульянова и с 1987 г. участвовал во всех значимых спектаклях Юрия Копылова, включая «Ричарда II» У. Шекспира, «Трехгрошовую оперу» Б. Брехта, «Волков и овец» А. Н. Островского, «Монархов» А. К. Толстого, а также отмеченные государственной премией России «Обрыв» и «Генриха IV». Среди его последних работ — роли старика в «Бедной Лизе» по повести Н. М. Карамзина и Силы Грознова в комедии «Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского. 
В 2002 г. актеру присвоили звание «Почетный гражданин Ульяновской области», в 2008 г. он стал народным артистом РФ, а в 2010 г. был награжден почетным знаком области «За веру и добродетель».
Тэги
смерть артист

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