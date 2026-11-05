Умер основатель бренда «Экспедиция» Александр Кравцов

Создатель компании «Руян» и бренда «Экспедиция» Александр Кравцов умер на 59-м году жизни. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. Время и место прощания объявят позднее

Предприниматель Александр Кравцов, основавший компанию «Руян» и бренд «Экспедиция», умер 5 ноября в возрасте 58 лет, сообщила команда «Экспедиции» в Telegram-канале.

«Одна из любимых его фраз: „Не надо бояться, что жизнь кончится, надо бояться, что она не начнется“», — написала его команда.

Информацию о прощании команда опубликует позднее.

Александр Кравцов родился 18 января 1968 г. в Салехарде. Он окончил Московский институт нефти и газа имени И. М. Губкина по специальности «Полевая геология нефти и газа». В 1995 г. Александр Кравцов вместе с партнерами создал компанию «Руян». В разные годы с ней были связаны бренды «Раптор», Mosquitall, Gardex, Salton и Forester.

В начале 2000-х гг. Александр Кравцов сосредоточился на развитии «Экспедиции», которую позиционировал как бренд образа жизни. Под этим названием появились товары для путешествий и активного отдыха, рестораны северной кухни, банные комплексы и другие проекты.

Александр Кравцов также был одним из идеологов и организаторов автомобильной гонки «Экспедиция-Трофи» от Мурманска до Владивостока. Свой предпринимательский опыт он описал в книге «Бизнес как Экспедиция».