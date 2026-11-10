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«В гостинице посидят»: Сергей Лавров оценил прибытие европейцев в Абу-Даби

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 10 ноя 2026 17:17
Фото: Белицкий Дмитрий/Агентство «Москва»
Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил европейским представителям, прибывшим в Абу-Даби, «посидеть в гостинице». По его словам, США планировали до встречи с российской делегацией согласовать позиции с Украиной и Европой. 10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние контакты по украинскому урегулированию
Европейские представители, прибывшие в Абу-Даби, не будут участвовать в трехсторонних переговорах России, США и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам после совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
«Что касается участия европейцев, ну полетели они в Абу-Даби. Пусть там в гостинице посидят», — сказал министр (цитата по ТАСС).
Сергей Лавров пояснил, что США планировали до встречи с российской делегацией провести переговоры с представителями Украины и Европы. По его словам, Вашингтон рассчитывает таким образом согласовать позиции с партнерами. Министр назвал такую форму работы неперспективной, но добавил, что Москва не собирается препятствовать контактам США с другими сторонами.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби 10 ноября. Они рассчитаны на два дня. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. В переговорах также участвуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Кремль ранее выступал против участия европейцев в обсуждении украинского урегулирования. 7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европе «нечего делать за столом переговоров по Украине».
Тэги
Сергей Лавров Переговоры Европа

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