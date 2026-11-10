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В Абу-Даби начались переговоры России, США и Украины

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 10 ноя 2026 11:20
Фото: Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС
Делегации России, США и Украины начали трехсторонние переговоры в Абу-Даби. Российскую группу возглавляет Владимир Мединский. Главной темой встречи станут вопросы безопасности. Утром украинские переговорщики провели отдельную встречу с европейскими представителями для согласования позиций
В Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию с участием России, США и Украины, сообщил источник «РИА Новости». Консультации проходят 10–11 ноября.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В основной состав вошли заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.
Американскую сторону представляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Утром украинская группа провела отдельную встречу с представителями стран Европы и США, сообщил Рустем Умеров в своем Telegram-канале. По его словам, цель — согласовать позиции и скоординировать действия перед трехсторонними консультациями.
Первым пунктом повестки трехсторонних переговоров станут вопросы безопасности России, Украины и региона в целом, ранее заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, сторонам предстоит согласовать принципы будущего полноценного урегулирования. Также глава МИД сообщил, что у России есть собственный позиционный документ о новой архитектуре безопасности в Евразии, которая не должна ущемлять ничьих интересов.
Среди других тем встречи ранее назывались деэскалация, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к урегулированию. Джаред Кушнер перед переговорами выделил четыре приоритета: прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление Украины и гуманитарные меры.
Тэги
Переговоры Россия США Украина

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