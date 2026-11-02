В Кремле заявили о невозможности возобновить транзит газа через Украину в Европу

В текущих реалиях на земле невозможно возобновить поставки газа из России в Европу через Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 2 ноября The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США добиваются восстановления транзита российского газа в ЕС через Украину

Возобновить поставки газа в Евросоюз (ЕС) через Украину на данный момент невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Видео конференц-колла опубликовано в канале Кремля в Max.

Таким образом Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, заинтересована ли РФ в возобновлении транзита.

«Пока вряд ли об этом можно говорить. Положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, в будущем этот вопрос будет зависеть от желания покупателей и возможностей продавцов.

Дмитрий Песков также отметил, что «газовый рынок гораздо больше, чем европейский, хотя последний является премиальным». При этом центры экономического роста находятся не в Европе, а «на коллективном Юге», указал он.

После прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 г. единственным действующим трубопроводным маршрутом поставок российского газа в ЕС остался «Турецкий поток», отмечал «Эксперт» в конце октября. В 2025 г. по нему в страны Европы поступило около 18 млрд куб. м газа. Глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога говорил о готовности возобновить поставки газа в ЕС при наличии спроса. Он допустил, что для этих целей можно задействовать газопровод «Ямал — Европа», прокачку по которому остановили весной 2022 г.

2 ноября The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила , что США добиваются возобновления поставок российского газа в ЕС через территорию Украины. По данным газеты, переговорщики от американской администрации поднимали этот вопрос в ходе визитов в Москву и Киев в сентябре. Инициатива предусматривает продажу топлива через американского посредника, что позволит обойти санкции Евросоюза и создать возможности для инвесторов в США, подчеркивается в публикации.