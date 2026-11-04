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В Крыму продлили школьные каникулы на неделю на фоне перебоев с электричеством

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 04 ноя 2026 18:58
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
В крымских школах продлили на неделю каникулы из-за проблем с электроснабжением полуострова. Предварительно занятия возобновятся 9 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. В регионе продолжают восстанавливать электроснабжение после ночного удара по энергетической инфраструктуре
Решение о продлении каникул в школах Крыма до 9 ноября принято в связи с «непростой обстановкой», написал губернатор Сергей Аксенов в Max.
«Предварительно, на занятия ребят будут ждать в понедельник, 9 ноября. О других или новых изменениях будет сообщено дополнительно», — отметил глава республики.
Режим работы детских садов муниципальные администрации определяют самостоятельно в зависимости от оперативной обстановки. Сергей Аксенов также сообщил, что восстановление электричества ведется без остановки.
По данным Минэнерго России, в ночь на 4 ноября ВСУ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры РФ. В результате электроснабжение потребителей Крыма и Севастополя было нарушено. Энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам.
Для ликвидации последствий атаки и поэтапного восстановления электроснабжения действуют графики временных отключений электроэнергии. Социально значимые объекты подключают к резервным источникам питания.
Тэги
каникулы Крым электросети

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