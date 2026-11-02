В МЧС сообщили о рассылке ложных уведомлений в 33 региона

При атаке на мобильное приложение МЧС 33 российских региона получили ложные уведомления, сообщило ведомство. Утром 2 ноября мобильное приложение МЧС было атаковано хакерами. Система оповещения населения не пострадала

33 российских региона получили ложное сообщение при атаке на мобильное приложение МЧС России, сообщило ведомство в своем канале в Max.

«Инцидент был оперативно выявлен специалистами МЧС РФ в момент получения первых ложных сообщений. Незамедлительно приняты меры по отключению сервисов от сети и их изоляции», — уточнили в министерстве.

Сейчас приложение уже работает, до конца суток его функционал восстановят в полном объеме, пообещали в ведомстве.

Специалисты МЧС провели анализ анализ произошедшего и выявили уязвимость, которую использовал злоумышленник. Полученные данные направили в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Ведомство принимает необходимые меры по недопущению повторных инцидентов и восстановлению штатной работы сервисов.