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В МЧС сообщили о рассылке ложных уведомлений в 33 региона

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 02 ноя 2026 17:20
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
При атаке на мобильное приложение МЧС 33 российских региона получили ложные уведомления, сообщило ведомство. Утром 2 ноября мобильное приложение МЧС было атаковано хакерами. Система оповещения населения не пострадала
33 российских региона получили ложное сообщение при атаке на мобильное приложение МЧС России, сообщило ведомство в своем канале в Max.
«Инцидент был оперативно выявлен специалистами МЧС РФ в момент получения первых ложных сообщений. Незамедлительно приняты меры по отключению сервисов от сети и их изоляции», — уточнили в министерстве.
Сейчас приложение уже работает, до конца суток его функционал восстановят в полном объеме, пообещали в ведомстве.
Специалисты МЧС провели анализ анализ произошедшего и выявили уязвимость, которую использовал злоумышленник. Полученные данные направили в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам. Ведомство принимает необходимые меры по недопущению повторных инцидентов и восстановлению штатной работы сервисов.
2 ноября утром МЧС сообщило, что мобильное приложение ведомства подверглось массированной кибератаке. Там уточнили, что злоумышленники с помощью него разослали ложную информацию населению. В министерстве подчеркнули, что атака не повлияла на работу системы оповещения населения. Для передачи экстренной информации продолжают использовать сирены, громкоговорители, СМС-рассылки, телевидение и радио, добавили там.
Тэги
МЧС Приложения

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