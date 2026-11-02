МЧС сообщило о кибератаке на мобильное приложение

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. Злоумышленники использовали его для рассылки ложной информации населению, сообщили в ведомстве. В МЧС отметили, что атака не повлияла на систему оповещения

Мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. Злоумышленники в помощью него разослали ложную информацию населению, сообщили в ведомстве.

«В настоящее время ведутся работы по устранению уязвимости мобильного приложения и восстановлению его нормального функционирования», — говорится в заявлении МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что атака не повлияла на работу системы оповещения населения. Для передачи экстренной информации продолжают использовать сирены, громкоговорители, СМС-рассылки, телевидение и радио. Мобильное приложение выполняет только вспомогательную функцию.

МЧС принимает меры для восстановления работы сервиса и просит граждан сохранять спокойствие и проверять информацию на официальном сайте и в аккаунтах ведомства. «Ситуация находится под контролем», — заявили в министерстве.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости!», фейковые сообщения появились в официальных каналах МЧС России и региональных каналax РСЧС, а также в приложении министерства и каналах региональных оперштабов.

Инцидент произошел вслед за взломом украинского приложения «Воздушная тревога». В официальном канале украинского сервиса в ночь на 2 ноября сообщили о кибератаке, организованной третьими лицами. «РБК-Украина» писала, что информация о якобы «химической угрозе, радиолокационной опасности и уличных боях в Киеве» стала появляться поздно вечером 1 ноября.