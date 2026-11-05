Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

В России расширят порядок проведения диспансеризации в 2027 году

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 14:22
Фото: Сандурская Софья/Агентство «Москва»
С 1 марта 2027 г. в России могут расширить программу диспансеризации и профилактических осмотров: в нее могут включить обследования на наличие атеросклероза и УЗИ брюшной аорты для курящих или куривших пожилых мужчин, заявили в Госдуме
В России расширят порядок проведения диспансеризации в 2027 г. Об этом «РИА Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.
По его словам, в программу могут включить дополнительные исследования, направленные на раннее выявление рисков развития сердечно‑сосудистых заболеваний и атеросклероза. На первом этапе диспансеризации предлагается оценивать вероятность ишемической болезни сердца и липидный профиль: раз в три года для людей старше 40 лет и раз в шесть лет — для тех, кто младше 40, отметил депутат. 
В перечень необходимых обследований могут также войти низкодозовая КТ легких для пациентов от 50 лет и УЗИ брюшной аорты для курящих или куривших пожилых мужчин в возрасте старше 65 лет, рассказал ТАСС депутат Госдумы Никита Чаплин. 
Новый регламент может вступить в силу с 1 марта 2027 г., уточнил Леонид Огуль. «Обновление порядка диспансеризации — еще одна важная составляющая перехода к превентивной медицине. Главная задача не в том, чтобы лечить уже развившееся заболевание, а в том, чтобы вовремя увидеть риски и не допустить тяжелых последствий», — сказал депутат. 
За первую половину 2026 г. диспансеризацию и профилактические осмотры прошли 52 млн россиян, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 
Тэги
Россия Медицина

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Число заключенных в России сократилось до 282 тыс. человек Новости

Число заключенных в России сократилось до 282 тыс. человек
14 мая 2026
Детям из РФ разрешили выезд в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении Новости

Детям из РФ разрешили выезд в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении
14 мая 2026
Владимир Путин: принятые меры в экономике начали давать результат Новости

Владимир Путин: принятые меры в экономике начали давать результат
15 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.