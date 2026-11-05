В России расширят порядок проведения диспансеризации в 2027 году

С 1 марта 2027 г. в России могут расширить программу диспансеризации и профилактических осмотров: в нее могут включить обследования на наличие атеросклероза и УЗИ брюшной аорты для курящих или куривших пожилых мужчин, заявили в Госдуме

В России расширят порядок проведения диспансеризации в 2027 г. Об этом «РИА Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По его словам, в программу могут включить дополнительные исследования, направленные на раннее выявление рисков развития сердечно‑сосудистых заболеваний и атеросклероза. На первом этапе диспансеризации предлагается оценивать вероятность ишемической болезни сердца и липидный профиль: раз в три года для людей старше 40 лет и раз в шесть лет — для тех, кто младше 40, отметил депутат.

В перечень необходимых обследований могут также войти низкодозовая КТ легких для пациентов от 50 лет и УЗИ брюшной аорты для курящих или куривших пожилых мужчин в возрасте старше 65 лет, рассказал ТАСС депутат Госдумы Никита Чаплин.

Новый регламент может вступить в силу с 1 марта 2027 г., уточнил Леонид Огуль. «Обновление порядка диспансеризации — еще одна важная составляющая перехода к превентивной медицине. Главная задача не в том, чтобы лечить уже развившееся заболевание, а в том, чтобы вовремя увидеть риски и не допустить тяжелых последствий», — сказал депутат.