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В России разработали новый препарат против тромбов

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 10:28
Фото: Julia Koblitz/Unsplash
Российский препарат «Ангипур», предназначенный для лечения инфаркта миокарда и предотвращения развития тромбов, проходит финальный этап клинических исследований, рассказал один из разработчиков препарата. На рынок он может выйти в течение двух лет
В России разработали препарат «Ангипур» для лечения инфаркта миокарда и проведения вмешательств на коронарных артериях. Об этом «РИА Новости» рассказал один из разработчиков препарата, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.
«Сейчас препарат проходит завершающую, третью, фазу клинических исследований, в которой оценивают его эффективность и безопасность у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах. Поскольку третья фаза близка к завершению, надеемся, что в течение ближайшего года‑двух препарат сможет выйти на рынок», — сказал Виктор Сиротенко.
«Ангипур» относится к лекарственным средствам, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов, уточнил ученый. По его словам, разработка препарата ведется около десяти лет. Молекулу синтезировали химики Башкирского государственного медицинского университета, а волгоградские ученые провели доклинические исследования на животных. 
Препарат призван заместить импортные лекарства, поставки которых в Россию затруднены. Клинические исследования показывают более высокую эффективность «Ангипура» по сравнению с аналогами, подчеркнул Виктор Сиротенко. Предварительные данные также указывают на потенциально более низкий риск кровотечений — основного осложнения антиагрегантной терапии.
28 октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что основной причиной смерти россиян чаще всего становятся сердечно-сосудистые заболевания. По его мнению, отечественная медицина должна развиваться не только в направлении лечения острых сердечно-сосудистых болезней. Но отодвигать их на второй план нельзя, подчеркнул министр.
Тэги
Россия Лекарства Здоровье

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