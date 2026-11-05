В России разработали новый препарат против тромбов

Российский препарат «Ангипур», предназначенный для лечения инфаркта миокарда и предотвращения развития тромбов, проходит финальный этап клинических исследований, рассказал один из разработчиков препарата. На рынок он может выйти в течение двух лет

В России разработали препарат «Ангипур» для лечения инфаркта миокарда и проведения вмешательств на коронарных артериях. Об этом «РИА Новости» рассказал один из разработчиков препарата, доктор фармацевтических наук Виктор Сиротенко.

«Сейчас препарат проходит завершающую, третью, фазу клинических исследований, в которой оценивают его эффективность и безопасность у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах. Поскольку третья фаза близка к завершению, надеемся, что в течение ближайшего года‑двух препарат сможет выйти на рынок», — сказал Виктор Сиротенко.

«Ангипур» относится к лекарственным средствам, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов, уточнил ученый. По его словам, разработка препарата ведется около десяти лет. Молекулу синтезировали химики Башкирского государственного медицинского университета, а волгоградские ученые провели доклинические исследования на животных.

Препарат призван заместить импортные лекарства, поставки которых в Россию затруднены. Клинические исследования показывают более высокую эффективность «Ангипура» по сравнению с аналогами, подчеркнул Виктор Сиротенко. Предварительные данные также указывают на потенциально более низкий риск кровотечений — основного осложнения антиагрегантной терапии.