В Венгрии планируют отказаться от российских газа и нефти к осени 2027 года

Венгрия готовит инфраструктуру для замещения российских энергоносителей, сообщила министр иностранных дел страны Анита Орбан. По ее словам, нефтегазовая компания MOL работает над переоборудованием НПЗ для переработки нефти из других стран

Венгрия планирует полностью отказаться от энергоносителей из России, сообщила глава МИД Венгрии Анита Орбан изданию Telex. Страна рассматривает альтернативные источники поставок нефти и газа и необходимые для этого инфраструктурные проекты.

Отвечая на вопрос о российском газе, министр заявила: «ЕС установил четкий срок отказа от российского природного газа — осень 2027 г.».

В отношении нефти Анита Орбан пояснила, что нефтегазовая компания MOL уже создает условия для технологического переоборудования своих НПЗ. Это позволит закупать нефть нероссийского происхождения и получать ее с юга через хорватскую систему JANAF.

Для расширения газовых поставок может потребоваться увеличение мощности СПГ-терминала в Хорватии и соединяющего его с Венгрией трубопровода, отметила Анита Орбан в интервью. Среди других вариантов она назвала коридор «Север — Юг», который может открыть доступ к СПГ и азербайджанскому газу через Грецию, а также терминалы в Польше и Литве.

В сентябре министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань заявил о готовности страны отказаться от российского газа в 2027 г. При этом в октябре премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил за продление исключения из американских санкций на закупки российской нефти еще на год.