Верховный суд Германии дал ход иску Алишера Усманова о клевете к Совету ЕС

Федеральный верховный суд Германии удовлетворил жалобу российского бизнесмена Алишера Усманова и постановил продолжить процедуру вручения Совету ЕС иска о распространении недостоверных сведений, пишет Berliner Zeitung. Бизнесмен добивается удаления утверждений, использованных ЕС для обоснования санкций против него

Федеральный верховный суд Германии удовлетворил жалобу российского бизнесмена Алишера Усманова по вопросу вручения иска Совету ЕС, сообщает Berliner Zeitung.

Детали

Судебное распоряжение о вручении остается в силе, а Земельный суд Гамбурга должен определить способ передачи документов ответчику. Решение касается движения дела, а не обоснованности требований бизнесмена.

Предмет спора — утверждение, что Алишер Усманов выступал якобы «подставным лицом» президента России Владимира Путина и решал его деловые проблемы. По данным газеты, Совет ЕС заимствовал его из публикации Forbes при введении санкций в феврале 2022 г. В январе 2024-го Земельный суд Гамбурга запретил журналу распространять это утверждение, но оно осталось на сайтах ЕС даже после снятия ограничений с бизнесмена в сентябре 2026 г.

Как шел процесс

В декабре 2023 г. Алишер Усманов подал иск к Совету ЕС в Земельный суд Гамбурга.

В марте 2024 г. председатель суда заблокировал вручение документов ответчику после консультаций с Федеральным ведомством юстиции, которое сослалось на возражения МИД Германии. Министерство выступало против проверки санкционных решений ЕС национальными судами.

Высший земельный суд Гамбурга отклонил попытку оспорить отказ. После этого представители Алишера Усманова обратились в Федеральный верховный суд Германии.

Почему это важно

По словам адвоката Йоахима Штайнхёфеля, которые приводит ТАСС, это первый иск с требованием запретить распространение ложных утверждений против органа Евросоюза. Таким образом, дело Алишера Усманова создает прецедент.

Для бизнесмена спор сохраняет значение и после отмены ограничений: сведения, которыми Совет ЕС обосновывал санкции, по данным Berliner Zeitung, остаются в открытом доступе. Решение немецкого суда позволяет продолжить добиваться их удаления.

С кого из российских бизнесменов ранее сняли санкции