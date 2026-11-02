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Верховный суд Германии дал ход иску Алишера Усманова о клевете к Совету ЕС

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 02 ноя 2026 14:08
Фото: Михаил Киреев/Фотобанк Фонда «Росконгресс»
Федеральный верховный суд Германии удовлетворил жалобу российского бизнесмена Алишера Усманова и постановил продолжить процедуру вручения Совету ЕС иска о распространении недостоверных сведений, пишет Berliner Zeitung. Бизнесмен добивается удаления утверждений, использованных ЕС для обоснования санкций против него
Федеральный верховный суд Германии удовлетворил жалобу российского бизнесмена Алишера Усманова по вопросу вручения иска Совету ЕС, сообщает Berliner Zeitung.
Детали
Судебное распоряжение о вручении остается в силе, а Земельный суд Гамбурга должен определить способ передачи документов ответчику. Решение касается движения дела, а не обоснованности требований бизнесмена.
Предмет спора — утверждение, что Алишер Усманов выступал якобы «подставным лицом» президента России Владимира Путина и решал его деловые проблемы. По данным газеты, Совет ЕС заимствовал его из публикации Forbes при введении санкций в феврале 2022 г. В январе 2024-го Земельный суд Гамбурга запретил журналу распространять это утверждение, но оно осталось на сайтах ЕС даже после снятия ограничений с бизнесмена в сентябре 2026 г.
Как шел процесс
  • В декабре 2023 г. Алишер Усманов подал иск к Совету ЕС в Земельный суд Гамбурга.
  • В марте 2024 г. председатель суда заблокировал вручение документов ответчику после консультаций с Федеральным ведомством юстиции, которое сослалось на возражения МИД Германии. Министерство выступало против проверки санкционных решений ЕС национальными судами.
  • Высший земельный суд Гамбурга отклонил попытку оспорить отказ. После этого представители Алишера Усманова обратились в Федеральный верховный суд Германии.
Почему это важно
По словам адвоката Йоахима Штайнхёфеля, которые приводит ТАСС, это первый иск с требованием запретить распространение ложных утверждений против органа Евросоюза. Таким образом, дело Алишера Усманова создает прецедент.
Для бизнесмена спор сохраняет значение и после отмены ограничений: сведения, которыми Совет ЕС обосновывал санкции, по данным Berliner Zeitung, остаются в открытом доступе. Решение немецкого суда позволяет продолжить добиваться их удаления.
С кого из российских бизнесменов ранее сняли санкции
  • В сентябре 2023 г. ЕС не продлил ограничения против бывшего совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, экс-главы Ozon Александра Шульгина и главы группы ЕСН Григория Березкина.
  • В марте 2024 г. из санкционного списка исключили экс-главу «Яндекса» Аркадия Воложа и вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца.
  • В марте 2025 г. ЕС снял санкции с основателя группы «Акрон» Вячеслава Кантора и бывшего главного исполнительного директора «Еврохима» Владимира Рашевского. Вслед за Евросоюзом ограничения отменила Швейцария.
  • В сентябре 2025 г. суд ЕС отменил очередное продление санкций против Дмитрия Пумпянского.
  • В сентябре 2026 г. Совет ЕС исключил из санкционного списка Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Тэги
Алишер Усманов Суды Германия Санкции

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