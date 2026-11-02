Владимир Путин подписал закон «Об аттракционах», который устанавливает требования к их регистрации, техническому состоянию и эксплуатации. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 г.

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу стационарных и передвижных аттракционов. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон закрепляет порядок государственного учета аттракционов, проверки технического состояния и регионального надзора, а также основания для запрета эксплуатации. Согласно документу, государственную регистрацию необходимо проводить до ввода аттракциона в эксплуатацию. В течение срока службы аттракцион должен проходить техническое освидетельствование в аккредитованной организации не реже одного раза в год, следует из документа.

Эксплуатанты обязаны поддерживать аттракционы в исправном состоянии, проводить обслуживание и ремонт, вести журналы ежедневного допуска к эксплуатации и учета технического обслуживания и ремонта. Полная проверка требуется после приостановления эксплуатации более чем на 12 месяцев, простоя по техническим причинам, а также частичной или полной разборки аттракциона, говорится в документе.

Региональный орган надзора принимает решение о запрете эксплуатации, если аттракцион не прошел обязательное освидетельствование, а также при отсутствии государственной или временной регистрации. Еще одно основание — истечение назначенного ресурса, срока службы или срока эксплуатации, установленного по результатам обследования. При запрете эксплуатант должен прекратить работу аттракциона и предотвратить несанкционированный доступ людей.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 г. Нарушение его требований повлечет административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству РФ, говорится в документе.

Действие закона распространяется на стационарные и временно устанавливаемые, в том числе перевозимые, аттракционы. К ним относятся в том числе надувные батуты. При этом закон не распространяется на спортивное и тренировочное оборудование, оборудование детских игровых площадок, канатные дороги и фуникулеры.