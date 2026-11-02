Владимир Путин подписал закон «Об аттракционах», который устанавливает требования к их регистрации, техническому состоянию и эксплуатации. Закон вступит в силу с 1 марта 2027 г.
Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу стационарных и передвижных аттракционов. Документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон закрепляет порядок государственного учета аттракционов, проверки технического состояния и регионального надзора, а также основания для запрета эксплуатации. Согласно документу, государственную регистрацию необходимо проводить до ввода аттракциона в эксплуатацию. В течение срока службы аттракцион должен проходить техническое освидетельствование в аккредитованной организации не реже одного раза в год, следует из документа.
Эксплуатанты обязаны поддерживать аттракционы в исправном состоянии, проводить обслуживание и ремонт, вести журналы ежедневного допуска к эксплуатации и учета технического обслуживания и ремонта. Полная проверка требуется после приостановления эксплуатации более чем на 12 месяцев, простоя по техническим причинам, а также частичной или полной разборки аттракциона, говорится в документе.
Региональный орган надзора принимает решение о запрете эксплуатации, если аттракцион не прошел обязательное освидетельствование, а также при отсутствии государственной или временной регистрации. Еще одно основание — истечение назначенного ресурса, срока службы или срока эксплуатации, установленного по результатам обследования. При запрете эксплуатант должен прекратить работу аттракциона и предотвратить несанкционированный доступ людей.
Закон вступит в силу с 1 марта 2027 г. Нарушение его требований повлечет административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству РФ, говорится в документе.
Действие закона распространяется на стационарные и временно устанавливаемые, в том числе перевозимые, аттракционы. К ним относятся в том числе надувные батуты. При этом закон не распространяется на спортивное и тренировочное оборудование, оборудование детских игровых площадок, канатные дороги и фуникулеры.
О том, что в России могут ввести законодательные ограничения для коммерческих батутных центров, сообщили в декабре 2025 г. общественный совет при Роспотребнадзоре. Он поддержал
предложение ограничить работу коммерческих батутных центров, сославшись на риски травм для посетителей. Глава совета Олег Павлов пояснял, что инициатива предполагает подтверждение соответствия, наличие профессиональных тренеров и переход к работе в формате спортивных школ.