Владимир Путин поручил продлить Год единства народов России

Год единства народов, который был объявлен в этом году, следует продлить, заявил Владимир Путин. По его словам, тематические мероприятия, которые нашли отклик у общества, не должны закончиться 31 декабря

Год единства народов России должен быть продлен, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Считаю, что Год единства не должен заканчиваться 31 декабря, и просил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать на тему о том, как продлить эту работу, в каких форматах, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянно», — подчеркнул президент.

По его словам, за этот период тематические мероприятия укрепили связи между народами, регионами, религиозными и национальными объединениями. В связи с этим реализацию лучших управленческих практик, народных инициатив и результативных проектов следует продолжать, добавил глава государства.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что важно лучшие проекты систематизировать, анализировать, а после интегрировать в планы реализации стратегий государственной и национальной политики. Он также распорядился сделать это на 2027 г. и последующие периоды.