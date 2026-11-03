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Владимир Путин поручил продлить Год единства народов России

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 03 ноя 2026 17:58
Фото: Софья Сандурская/РИА Новости
Год единства народов, который был объявлен в этом году, следует продлить, заявил Владимир Путин. По его словам, тематические мероприятия, которые нашли отклик у общества, не должны закончиться 31 декабря
Год единства народов России должен быть продлен, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
«Считаю, что Год единства не должен заканчиваться 31 декабря, и просил бы всех вас, уважаемые коллеги, подумать на тему о том, как продлить эту работу, в каких форматах, что нужно сделать дополнительно. Этим нужно заниматься постоянно», — подчеркнул президент.
По его словам, за этот период тематические мероприятия укрепили связи между народами, регионами, религиозными и национальными объединениями. В связи с этим реализацию лучших управленческих практик, народных инициатив и результативных проектов следует продолжать, добавил глава государства.
Кроме того, Владимир Путин отметил, что важно лучшие проекты систематизировать, анализировать, а после интегрировать в планы реализации стратегий государственной и национальной политики. Он также распорядился сделать это на 2027 г. и последующие периоды.
Владимир Путин объявил 2026 г. Годом единства народов России в конце декабря 2025-го. В конце ноября прошлого года Владимир Путин утвердил стратегию государственной национальной политики РФ до 2036 г. Из документа следует, что стратегия направлена на сохранение государственного единства и территориальной целостности страны, а также на сохранение внутренней стабильности и гармоничного развития народов РФ. Особое внимание в ней уделено укреплению единства многонационального народа России «как основы самобытного государства-цивилизации».
Тэги
Владимир Путин

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