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ВС разъяснил вопрос о наследовании пенсии после смерти ее получателя

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 02 ноя 2026 16:13
Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва»
Пенсия, начисленная после смерти получателя, не входит в состав наследства, разъяснил Верховный суд России. Наследники вправе претендовать только на выплаты, начисленные при жизни пенсионера
Верховный суд России указал, что пенсионные выплаты, начисленные после смерти получателя, не являются частью наследственной массы, сообщила пресс-служба суда.
Такую позицию заняла коллегия по экономическим спорам при рассмотрении дела об ошибочном перечислении пенсии жительнице Омской области. После смерти женщины на ее банковский счет поступили 17,5 тыс. руб. пенсии. Региональное отделение Социального фонда потребовало вернуть деньги, но банк отказался, сославшись на отсутствие права распоряжаться средствами клиентов и контролировать их использование.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск фонда, признав спорную сумму неосновательным обогащением банка. Они указали, что выплата пенсии прекращается со смертью получателя, поэтому начисленные после этой даты средства не входят в наследство.
Кассационный суд при этом пришел к противоположному выводу. Он счел, что после зачисления на счет пенсия стала имуществом наследодателя, а требование о возврате денег нужно предъявлять наследникам.
Верховный суд отменил постановление кассации и оставил в силе решения нижестоящих судов.
29 октября вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что средняя пенсия по старости в России в 2027 г. составит 29,9 тыс. руб. Страховые пенсии в следующем году планируют проиндексировать дважды: с 1 февраля — на 6,8%, с 1 апреля — еще на 3,3%.
Тэги
Верховный суд Пенсии

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