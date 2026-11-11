Аналитический центр «Эксперт» представляет итоги рейтинга «Техпред-50», в который вошли лидеры среди российских университетов по подготовке технологических предпринимателей. Исследование проводится ежегодно с 2018 года и является частью комплексного проекта по оценке российских вузов, где мы также оцениваем результативность в области научных исследований, их коммерциализации, даем оценку инженерных компетенций.

Цех техпредпринимательства

Согласно глобальному индексу StartupBlink, Россия продолжает входить в 50 ведущих стартап-экосистем мира, занимая в 2026 году 42-е место в мире и 7-е — в Восточной Европе. Экосистема сильно централизована: общий балл Москвы более чем в 18 раз превышает показатели Санкт-Петербурга.

Стартап-локации

В России находятся 916 штаб-квартир, за рубежом — 2225 (по остальным локация не определена). Внутри России главным центром концентрации стартапов остается Москва: здесь находятся около двух третей российских компаний нашей базы.

Лучшие школы предпринимательства

Первое место в рейтинге занимает МГУ им. М. В. Ломоносова, имея максимально возможный балл оценки. 439 выпускников вуза за рассматриваемый период создали 445 компаний, накопленные инвестиции составляют $7,99 млрд с учетом ППС России. МФТИ и НИУ ВШЭ делят вторую-третью позиции (94,08 и 94,07 балла соответственно). Далее следуют СПбГУ с 88,22 балла и МГТУ им. Н. Э. Баумана с 86,20 балла.

Шестое-восьмое места занимают РЭУ им. Г. В. Плеханова (81,25 балла), Новосибирский государственный университет (80,73) и Финансовый университет при правительстве РФ (80,67) соответственно. Финансовый университет представлен 104 компаниями и 97 основателями. Накопленные инвестиции с ППС России составляют 647,7 млн условных долларов, в том числе 530,8 млн приходится на зарубежные проекты. НГУ остается ведущим вузом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Важно отметить, что мы не нормируем показатели рейтинга на масштаб вуза. Не первый год подряд мы отмечаем тенденцию, что вузы, не сопоставимые по числу выпускников с российскими лидерами, показывают высокие результаты в нашем рейтинге (яркий пример тому — МФТИ). Связано это и с тем, что даже небольшой по числу компаний портфель может сопровождаться крупным объемом привлеченного капитала.

Коллаж: «Эксперт»/Игорь Онучин/ТАСС

Рецепты роста

И результаты исследования, и дискуссия вокруг него указывают на постепенный рост вовлеченности университетов в формирование технологического предпринимательства. На горизонте все чаще появляются молодые команды с университетскими корнями.

Генеральный директор и соучредитель компании «Лиганд Про» Марина Пак окончила магистратуру и аспирантуру Сколковского института науки и технологий. Первый опыт технологического предпринимательства Марина получила, основав стартап «Сладкие белки», воспользовавшись грантовой поддержкой Сколтеха по программе для начинающих предпринимателей. Затем у нее появилась идея создания платформы для ускорения и повышения эффективности разработки лекарств с помощью искусственного интеллекта.

Никита Павлов (выходец из МГИМО) и Михаил Бегичев (МГУ) создали стартап «Бит за Бид». «Это сервис для баров и ресторанов, который позволяет вывести в онлайн-формат процесс заказа гостями музыкальных композиций», — рассказывает о сути продукта Никита Павлов.

При развитии проекта основатели на старте активно использовали инфраструктуру вузов. По словам Никиты Павлова, они с партнером участвовали в различных студенческих мероприятиях, в частности в бизнес-форуме МГУ. Кроме того, команда заняла второе место акселератора МГИМО, а также стала победителем академии Финтеха от ВТБ в Финансовом университете при правительстве РФ.

С учетом этого опыта компания смогла в этом году привлечь инвестиции от фонда brainbox_l.

Основатель компании «Чистый космос» Артем Шавшин — аспирант Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича. Он занялся созданием первой в России системы автономного уклонения спутников от космического мусора под названием WARD. Артем Шавшин также опирается на инфраструктуру поддержки технологического предпринимательства.

«Мы находимся в процессе привлечения инвестиций благодаря участию в акселераторах Сбера и поддержке правительства Москвы», — делится Артем.

Основатель стартапа ХОЛТЕРТЕХ Михаил Зорин окончил Государственный университет управления по специальности «управление проектами». Сейчас он создает нагрудный датчик, который помогает заметить чрезмерную нагрузку на тренировке и возможные нарушения ритма сердца.

По словам Михаила, его опыт говорит о том, что путь к технологическому предпринимательству начинается с университета: «Для меня хороший эффект дали акселератор и участие в конкурсе „Студенческий стартап“».

Формально у большинства крупных вузов инфраструктура уже есть: акселераторы, бизнес-инкубаторы, стартап-студии созданы. Вузы переходят к их осмыслению и поиску слабых мест. По мнению руководителя Стартап-студии Финансового университета при правительстве РФ Ольги Степановой, нередко функционал разорван: «А эффект, по нашему мнению, достигается, только когда университет создает бесшовную систему. Мы называем эту модель предпринимательской спиралью».

Исполнительный директор Фонда развития (эндаумента) МГИМО Марина Петрова слабым местом экосистем считает недооценку значимости фондов целевого капитала (эндаумента): «Так, инвестиционная стратегия эндаумента Стэнфордского университета во многом ориентирована на вложения в предпринимательские проекты. По этой причине успешных стартапов в университете становится все больше, и их основатели тоже включаются в работу фондов — в России такой очевидной корреляции пока нет. Отчасти это связано с тем, что у наших успешных основателей средний возраст 38–39 лет. То есть это студенты, которые учились в вузах еще до того, как появились фонды целевого капитала. Однако, по моей гипотезе, связь развития эндаументов и университетских стартапов будет усиливаться».