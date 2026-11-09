Рынок окончательно перестал надеяться, что в конце следующего года ставка ЦБ опустится ниже 10%. Свои прогнозы пересмотрели даже самые заядлые оптимисты. Базовый сценарий Центробанка предполагает ключевую ставку в диапазоне 12,5–13,5% в среднем по 2027 г., если что-то фундаментально, кардинально не поменяется в геополитике. Но даже в случае скорого урегулирования не стоит ожидать резкого снижения ключевой ставки.

Контекст Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме 9 ноября, заявила, что не стоит торопиться со снижением ключевой ставки, так как это может навредить экономике. Она назвала высокий рост цен самым несправедливым из всех возможных видов налогов: «Он бьет по самым незащищенным людям». Снижению ключевой ставки мешают атаки на российские предприятия. «Атаки на наши нефтеперерабатывающие заводы, другие промышленные предприятия, ЦОДы, логистические центры ограничили производственные возможности. Мы полагаем, что это временно, так как и сам бизнес, и правительство прилагают колоссальные усилия для восстановления пострадавших объектов», — рассказала глава ЦБ. Пока процесс восстановления не завершен, спрос должен расти сдержанным темпом. «О снижении ВВП экономики речи не идет, но чрезмерный рост спроса в текущих обстоятельствах может ускорить инфляцию — допустить этого нельзя. По мере восстановления мощностей наряду с поступательным ростом производительности труда — это важно — риск будет убывать. И это откроет пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки», — пояснила Эльвира Набиуллина логику регулятора. Ключевая ставка ЦБ в базовом и самом вероятном сценарии регулятора будет опускаться, но в течение всего 2027 года останется двузначной. «Мы решительно настроены на то, чтобы снижать инфляцию, завершить период высокой инфляции», — заключила она.

Чего ждет рынок

До конца 2026 г. осталось лишь одно плановое заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке, и мы не ожидаем изменений текущего уровня в 14% годовых. Пространство для смягчения в следующем году есть, но, на наш взгляд, ставка будет снижаться медленнее, чем предполагает базовый прогноз регулятора: диапазон 12,5–13,5% возможен, на наш взгляд, ближе к концу 2027 г., а не в среднем по всему году.

Что может поменяться? Важным фактором остаются переговоры по геополитическому урегулированию. Снижение напряженности может способствовать сокращению отдельных статей бюджетных расходов и ослаблению инфляционного давления. Это, в свою очередь, может создать условия для более быстрого снижения ключевой ставки Банка России.

Пока преждевременно закладывать в прогнозы сценарий существенного улучшения геополитической обстановки. Но даже в случае скорого урегулирования не стоит ожидать резкого снижения ключевой ставки. Смягчение денежно-кредитной политики, вероятно, при таком сценарии будет происходить постепенно.

В обратном случае расходы федерального бюджета могут оказать проинфляционное давление. Поскольку, как мы уже видели неоднократно, они оказывались выше, чем было изначально запланировано Минфином. При таком сценарии вряд ли стоит ожидать, что ставка будет снижаться быстро и сильно. Потому мы смотрим на траекторию ключевой ставки консервативнее, чем ЦБ закладывает в свой среднесрочный прогноз.

Что будет с экономикой

Как отмечал Банк России, в первой половине текущего года экономика приблизилась к сбалансированному состоянию, когда спрос соответствовал предложению. Однако в третьем квартале вновь появились признаки перегрева. При перегреве спрос опережает предложение, поэтому цены ускоряются.

Пока предпосылок для заметного замедления экономики не просматривается, но, если оно все же произойдет, темпы снижения ключевой ставки могут ускориться.

Главная проблема для бизнеса — при высокой ключевой ставке предприятиям приходится брать дорогие кредиты. Предприятия с высокой долговой нагрузкой испытывают значительные трудности, и не всем удается справляться со своими обязательствами. В результате мы наблюдаем увеличение числа дефолтов среди небольших закредитованных компаний.

На стоимость денег для предприятий влияет не только ставка. Важную роль играет не только стоимость кредитования для предприятий, но и инфляционные ожидания рынка. Именно от них во многом зависит уровень доходности ОФЗ.

Например, если Банк России резко снизит ключевую ставку до 8%, доходности длинных ОФЗ могут не снизиться, а, напротив, вырасти. Такое решение способно усилить инфляционные ожидания, в результате чего инвесторы могут потребовать более высокую премию за инфляционный риск при вложениях в долгосрочные облигации.

Поэтому правильно говорить, что предприятия платят по кредитам сопоставимо с доходностью ОФЗ плюс премия за риск. В последнее время премия расширяется, кредитные риски растут. В связи с этим даже снижение ключевой ставки вряд ли приведет к облегчению условий финансирования для закредитованных предприятий, поскольку банки продолжат придерживаться консервативного подхода к их кредитованию.