Банк Англии повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 4% годовых. Это первое повышение с августа 2023 г. Регулятор ужесточил ДКП из-за роста инфляционных рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке и подорожанием энергоносителей

Банк Англии повысил ключевую ставку до 4%, сообщила пресс-служба регулятора.

«На своем заседании, завершившемся 4 ноября 2026 г., Комитет по денежно-кредитной политике (MPC) большинством 8–1 проголосовал за повышение банковской ставки на 0,25 процентных пункта, до 4%. Один из членов совета проголосовал за повышение базовой процентной ставки на 0,5 процентного пункта, до 4,25%», — говорится в сообщении.

Решение оказалось более жестким, чем ожидалось, пишет Bloomberg.

Регулятор ужесточил политику из-за роста инфляционных рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке и подорожанием энергоносителей. К концу сентября инфляция в Великобритании выросла до 3,5%, а к середине 2027 г. инфляция может вырасти до 5%, после чего начнет снижаться.

Ставку повысили впервые с августа 2023 г. Следующее заседание запланировано на 17 декабря. Базовая процентная ставка будет корректироваться по мере необходимости для возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе, сообщил Банк Англии.