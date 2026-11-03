Минэк совместно с ВЭБ обсуждают возможность модернизации инвестиционной политики. В Минэке хотят теснее увязать господдержку с задачами технологического лидерства и распространить этот подход в том числе на институты развития. Сделки собираются выстроить вокруг таксономии — перечня приоритетных для государства направлений и проектов. Новые правила будут гибкими: государство через институты развития сможет поддерживать и другие проекты, но для этого могут потребоваться отдельные решения правительства. А все действующие соглашения останутся без изменений. Отдельным фокусом ВЭБа станет работа с иностранными инвесторами через сервис персонального сопровождения проектов InvestRussia.

Какие проекты получат приоритет

С Соответствие таксономии проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики должно стать общим правилом для будущего проектного финансирования. Такой подход Минэк и госкорпорация обсуждали на совещании по подготовке нового инвестиционного цикла в конце октября. Материалы встречи есть у «Эксперта». В дискуссии участвовали председатель ВЭБа Игорь Шувалов, министр экономического развития Максим Решетников и их профильные заместители, сообщили два участника мероприятия.

Но применение таксономии не означает, что ВЭБ не сможет поддерживать проекты, которые формально не подпадают под ее критерии. Госкорпорация, как и прочие институты развития, сможет поддерживать и другие инициативы, но для крупных сделок могут потребоваться отдельные решения правительства. Государство собирается сфокусировать господдержку на проектах технологического лидерства и структурной трансформации экономики в целом. Такой подход коснется не только ВЭБа, но и других механизмов: СПИКов, проектов ГЧП, финансирования из ФНБ, льготных программ кредитования и так далее.

«Таксономия становится ядром нового инвестиционного цикла — сквозным фильтром для приоритетной господдержки проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики. Главная новация — на проекты таксономии распространяются не только стимулы Банка России, но и меры господдержки, в том числе инструменты, где оператор — ВЭБ.РФ: Фабрика проектного финансирования, финансирование с участием ФНБ. Соответствующие изменения в нормативную базу сейчас готовятся», — заявил «Эксперту» представитель Минэкономразвития.

ВЭБ планирует в течение следующих трех лет поддержать экономику на 2,6 трлн руб. Из них на новые проекты у госкорпорации появится свыше 1 трлн руб. Половину новых ресурсов направят на технологические проекты, другую половину — на экспортные и инфраструктурные проекты, проекты городской экономики.

Сейчас таксономия действительно работает только как стимул для коммерческих банков: ЦБ позволяет им применять пониженные коэффициенты риска по кредитам на технологические проекты. Это снижает нагрузку на их капитал и улучшает финансовые результаты.

Таксономия работает как фильтр, концентрирующий банковский ресурс на ключевых технологических задачах. Система состоит из перечня приоритетных отраслей, направлений проектов и критериев, которые помогают относить проект к числу значимых. Если условия таксономии соблюдены, заемщик может получить финансирование по более привлекательной ставке по сравнению с рыночной — ЦБ дал право банкам делиться экономией капитала с заемщиками.

Принципы таксономии также будут расширяться, следует из материалов к совещанию. В частности, в нее войдут не только отрасли технологического суверенитета и лидерства, но также инфраструктурные проекты, туризм, оказание услуг в сложных отраслях (например, по ремонту космических аппаратов) и ряд других.

При этом ВЭБ, как и раньше, будет ориентироваться и на финансовые параметры проектов. Например, деньги по механизму «Фабрики проектного финансирования» ранее могли получить проекты стоимостью не менее 3 млрд руб. и сроком окупаемости не более 30 лет. Важным условием выступало участие инициатора проекта: собственные средства инвестора должны были составлять не менее 20% стоимости проекта. Механизм позволял поддерживать проекты разных отраслей.

В пресс-службе Минэка пояснили «Эксперту», что для донастройки инвестиционной политики потребуются нормативные изменения. Они готовятся прежде всего для проектного финансирования, включая «Фабрику», и инвестиций с участием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Важно понимать, что портфель не будет перестраиваться одномоментно: проекты „Фабрики“ уже в значительной степени соответствуют таксономии, а по ранее одобренным проектам условия меняться не будут», — подчеркнули в министерстве. При этом таксономия станет необходимым, но недостаточным условием: требования ВЭБа к окупаемости и рискам сохранятся, а проекты вне перечня приоритетных отраслей смогут получать поддержку по отдельным решениям правительства. Для Корпорации МСП и РЭЦ (входят в группу ВЭБа) вопрос пока открыт: массовая поддержка малого бизнеса и экспорта отличается от отбора крупных инвестпроектов, поэтому те же критерии не всегда уместны.

Как уточнил представитель ВЭБа, сейчас таксономии соответствуют 31% уже заключенных сделок и 61% проектов во всем портфеле, включая запланированные.

Таксономия должна была решать две задачи, рассуждает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики РАНХиГС Дмитрий Землянский:

упорядочить получение господдержки, сделать ее более адресной;

сделать более прозрачным отбор проектов на входе.

Но в реальности пока все иначе. Оценка, по его мнению, во многом остается «‎экспертной»: ручной, трудоемкой и не всегда прозрачной.

По данным презентации к совещанию, всего в российском перечне проектов, соответствующих правилам таксономии, сейчас 94 инициативы общей стоимостью 6,4 трлн руб. Один из проектов — Баимский ГОК, финансируемый ВЭБом. Он подпадает под направление структурной адаптации российской экономики к санкциям. На данный момент по всем проектам открыты кредитные линии на 4 трлн руб., из которых выдано 1,6 трлн руб.

Льготы для банков по механизму таксономии не безграничны: каждый банк может сэкономить от 5% до 10% капитала. Сейчас крупные капиталоемкие проекты занимают значительную часть портфеля таксономии. Проекты строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург и Баимского ГОКа вместе составляют почти 50% общей стоимости проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, говорится в презентации.

Как работает таксономия Утвержденная постановлением правительства № 603 таксономия объединяет 13 отраслей: авиационную, автомобильную, медицинскую и фармацевтическую промышленность; железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное и специализированное машиностроение; станкоинструментальную промышленность и тяжелое машиностроение; судостроение; химическую, электронную и электротехническую, энергетическую промышленность. Внутри отраслей перечислены направления проектов — конкретные виды продукции и критерии — коды ОКПД2. Для проекта техсуверенитета более половины выручки должно приходиться на продукцию из перечня; учитываются требования к подтверждению ее российского производства.

Что предложат иностранному инвестору

Другой приоритет ВЭБа — иностранные инвестиции. Сейчас приток капитала из-за рубежа сдерживает в том числе незнание инвесторами российского регулирования и деловой практики: как получить разрешения, найти площадку и партнеров, организовать финансирование и так далее. Ответом должен стать персональный сервис InvestRussia: госкорпорация сопровождает проект, помогая инвестору на каждом этапе реализации инвестиционного проекта: от идеи до запуска.

Сейчас функция государственного фронт-офиса для инвесторов распределена между разными учреждениями и ведомствами. Ее консолидация в ВЭБе должна сделать работу более прозрачной, универсальной и эффективной.

Механизм InvestRussia работает следующим образом. Под проект в контуре ВЭБа формируется команда и назначается персональный менеджер. Она помогает подобрать площадку, оценить инфраструктуру, подобрать применимые меры поддержки, выстроить взаимодействие с властями и финансовыми организациями. Государственное участие должно придать этому индивидуальному сопровождению необходимый для зарубежного бизнеса уровень доверия.

Для иностранцев предусмотрена возможность работать с командой на английском языке, а также содействие в локализации и продвижении продукции.

Порог сопровождения зависит от отрасли:

от 100 млн руб. для объектов культурного наследия;

от 1,5 млрд руб. для цифровой экономики, сельского хозяйства и туризма;

от 4,5 млрд руб. для обрабатывающих производств;

от 10 млрд руб. для иных сфер.

Среди исключений — торговля, финансовые организации и жилищное строительство. Сопровождение бесплатно; оно включает содействие в привлечении денег, но само по себе не означает предоставления ВЭБом кредита.

В 2027 г. систему дополнит федеральный инвестпортал с картой площадок, навигатором поддержки, биржей соинвесторов и реестром проектов. Базовый функционал планируется запустить в феврале, расширенный — в мае. Инициаторы проектов могут направлять заявки в ВЭБ или в регионы. Для проектов госкорпорации целевой срок от подачи обращения до подписания дорожной карты составляет 35 дней.

В пресс-службе Минэка пояснили «Эксперту», что ВЭБ получает роль единого инвестиционного провайдера, сопровождающего проект от идеи до реализации.

Привлекательность России для иностранных компаний министерство связывает с низкой стоимостью энергоресурсов, стабильной правовой системой и инструментами поддержки приоритетных отраслей. В качестве примера там привели иностранных резидентов особых экономических зон: они вложили около 180 млрд руб. и создали порядка 10 тыс. рабочих мест.

Потенциальные инвестиции из-за рубежа ограничены пулом дружественных стран, солидарны эксперты. Наиболее вероятный источник капитала — Азия, считает директор Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский. Самый яркий пример — локализация производства китайских автомобилей. «‎Но среди ограничивающих факторов для инвестиций в Россию — дефицит рабочей силы и относительно высокая стоимость труда по сравнению с рядом азиатских стран», — подытожил собеседник.

Наиболее вероятные направления вложений — туризм, конечные стадии производственных циклов, логистика, полагает Дмитрий Землянский из РАНХиГС. По его мнению, важнее не столько объем, сколько качество и надежность иностранных инвестиций: «‎Они должны стимулировать технологическое развитие в российской экономике, позволять создавать конкурентоспособную на мировом рынке продукцию, а не просто закрывать внутренние потребности российского рынка, как это было в 2010-х».

Откуда взять ресурсы

Достаточность общего капитала ВЭБа на конец 2026 г. выше 12%. Это с запасом покрывает минимальные нормативы ЦБ, но для комфортной работы требуется поддерживать его на таком уровне. ​​

Чтобы принимать новые риски, госкорпорации требуется увеличить запас капитала.

«‎Наиболее целесообразны решения, которые наращивают капитал без дополнительной нагрузки на бюджет и ускоряют оборачиваемость портфеля», — отметил представитель Минэкономразвития.

Главный источник, согласно материалам к совещанию, — интеграция Фонда развития промышленности (ФРП). До сих пор ФРП находился в периметре группы ВЭБа, а теперь он будет управлять закрытым паевым инвестиционным фондом, куда передадут его активы и уже юридически интегрируют с ВЭБ.РФ. Единовременное признание 212 млрд руб. активов ФРП в капитале госкорпорации даст прибавку более 2 п.п. к его достаточности. На 1 руб. капитала ФРП ВЭБ сможет привлечь 9–10 руб. рыночного финансирования, отметил представитель госкорпорации. Это позволит профинансировать новые проекты в промышленности объемом около 1,2 трлн руб. При этом ФРП сохранит самостоятельность в приеме заявок, экспертизе и принятии решений, а для заемщиков останутся прежними льготные ставки и сроки финансирования, подчеркнул он.

Минэк подготовил по этому вопросу законопроект и внес его на рассмотрении Госдумы.

Еще один способ повысить капитал — это передача ВЭБу акций корпорации «Туризм.РФ» (сейчас ею на 100% владеет Росимущество), говорится в материалах к совещанию. Это добавит еще 0,2 п.п. к капиталу института развития. Представители ВЭБа и Минэка подтвердили планы интеграции «Туризм.РФ» с госкорпорацией.

Дополнительную стабильность должна будет придать работа с уже сложившимся портфелем активов ВЭБа. Институт развития оценивает прирост капитала от этого фактора в 0,6 п.п. В эту работу войдет, в частности, уступка прав требования по кредитам, погашения со стороны заемщиков и истечение сроков гарантий.

Согласно материалам обсуждения, ВЭБу предлагается выходить из проектов, где он уже выполнил задачу запуска. Это может происходить и до введения в эксплуатацию — для института развития главное придать инициативе динамику, помочь начать ее реализацию. Возврат денег и передача кредитов, другим участникам рынка высвободят ресурс для следующих инвестиций.

В России роль институтов развития в экономике, по сравнению, например с Китаем, достаточно скромная, отметил координатор иностранных участников Консультативного совета по иностранным инвестиция в России (КСИИ), советник управляющего партнера Б1 Александр Ивлев. Китай взял лучшие практики из советского подхода к развитию экономики: долгосрочное планирование и фокус на развитие технологий и науки, напомнил он. Как раз институты развития стали тем инструментом, который позволил достичь гибкости в подпитке этого вектора необходимыми средствами.

Примерно 15 лет назад произошел сдвиг в понимании роли институтов развития и в России, когда начали активно развиваться ВЭБ, АСИ, РФПИ и другие, считает Александр Ивлев. Но пока этого недостаточно, даже с учетом того, что многие крупнейшие госкомпании, такие как Сбер, тоже выступают институтами развития. Правильным путем развития будет расстановка четких приоритетов на долгосрочную перспективу и постоянный диалог с бизнесом и технологическими лидерами, резюмировал он.