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Дмитрий Песков: отгруженный по сделке с США дизель найдет своего покупателя

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 05 ноя 2026 14:04
Фото: Haydn/Unsplash
Дизель, отгруженный по сделке с США, обязательно найдет своего покупателя, заявил Дмитрий Песков. Ранее FT писала, что два танкера, которые должны были доставить топливо в США, якобы изменили маршрут. Всего Россия отправила уже четыре танкера
Российское дизтопливо найдет покупателей в рамках договоренностей России и США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ об изменении курса танкеров с топливом, направлявшихся в США. Видео конференц-кола опубликовано в Telegram-канале Кремля. 
«Весь дизель найдет своих покупателей», — сообщил Дмитрий Песков. По его словам, отгрузки были осуществлены. Представитель Кремля отметил, что это коммерческие отгрузки, поэтому их детали не могут быть публичными.
4 октября Financial Times сообщила, что два танкера с российским дизельным топливом, изначально направлявшиеся в США по договоренности президентов России и США, якобы изменили маршрут. Один из танкеров вместо США теперь направляется в Бразилию, другой находится у побережья Алжира в Средиземном море. Всего Россия отправила четыре танкера с дизелем, оставшиеся два танкера продолжают движение в США, уточнила FT. 
Россия и США договорились о возобновлении поставок дизельного топлива после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Тогда российский лидер подтвердил готовность Москвы поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. После переговоров Минфин США выдал лицензию, разрешающую операции с российским дизельным топливом до 7 апреля 2027 г.
Первый танкер с российским дизелем вышел из порта Приморска в США 22 октября, сообщил 23 октября Дмитрий Песков. По данным Reuters, судно Agioi Fanendes было загружено 40 тыс. т топлива, оно должно прибыть в Нью-Йорк 7 ноября. FT утверждает, что танкер продолжает движение в США. 27 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что отправка четвертого танкера должна была состояться 28 октября.
Тэги
Дмитрий Песков Танкер Дизель

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