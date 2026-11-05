Дмитрий Песков: отгруженный по сделке с США дизель найдет своего покупателя

Дизель, отгруженный по сделке с США, обязательно найдет своего покупателя, заявил Дмитрий Песков. Ранее FT писала, что два танкера, которые должны были доставить топливо в США, якобы изменили маршрут. Всего Россия отправила уже четыре танкера

Российское дизтопливо найдет покупателей в рамках договоренностей России и США. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ об изменении курса танкеров с топливом, направлявшихся в США. Видео конференц-кола опубликовано в Telegram-канале Кремля.

«Весь дизель найдет своих покупателей», — сообщил Дмитрий Песков. По его словам, отгрузки были осуществлены. Представитель Кремля отметил, что это коммерческие отгрузки, поэтому их детали не могут быть публичными.

4 октября Financial Times сообщила , что два танкера с российским дизельным топливом, изначально направлявшиеся в США по договоренности президентов России и США, якобы изменили маршрут. Один из танкеров вместо США теперь направляется в Бразилию, другой находится у побережья Алжира в Средиземном море. Всего Россия отправила четыре танкера с дизелем, оставшиеся два танкера продолжают движение в США, уточнила FT.

Россия и США договорились о возобновлении поставок дизельного топлива после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября. Тогда российский лидер подтвердил готовность Москвы поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. После переговоров Минфин США выдал лицензию, разрешающую операции с российским дизельным топливом до 7 апреля 2027 г.