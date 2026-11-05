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Экс-совладелец СМЗ Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции

Софья Подовалова
Софья Подовалова Новости 05 ноя 2026 16:36
Фото: Jimmy Hu/Unsplash
Бывший совладелец Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции, но заявление пока не удовлетворено, говорится в материалах Высокого суда Англии и Уэльса. В Британии он требовал около $1 млрд с бывшего председателя совета директоров СМЗ Александра Гутина. В России Игорь Пестриков заочно приговорен к восьми годам лишения свободы и объявлен в международный розыск
Бывший совладелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции. Его заявление пока находится на рассмотрении и не удовлетворено, говорится в решении Высокого суда Англии и Уэльса от 25 июня 2026 г.
В британский суд Игорь Пестриков обратился с иском к бывшему председателю совета директоров СМЗ Александру Гутину в июне 2025 г. Бизнесмен потребовал около $1 млрд компенсации за акции СМЗ и доли Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК), которые российские власти изъяли в пользу государства. По утверждению Игоря Пестрикова, Александр Гутин якобы участвовал в сговоре, чтобы лишить его контроля над предприятиями и передать их государству. Александр Гутин обвинения отверг.
Суд прекратил разбирательство, поскольку признал, что документы не были вручены Александру Гутину надлежащим образом. Как установил суд, в октябре 2025 г. ответчик находился на Кипре, а не в Великобритании. Судья также отметила, что истец не предпринял всех необходимых действий, чтобы узнать актуальный адрес ответчика.
В апреле 2025 г. Соликамский городской суд заочно приговорил Игоря Пестрикова к восьми годам колонии по делу о хищении средств СМЗ и покушении на растрату. Бизнесмен находится в международном розыске.
СМЗ и Ловозерский ГОК входят в структуру «Росатома». Ловозерский ГОК остается единственным источником сырья для производства редкоземельных металлов в России, а СМЗ — единственным отечественным производителем такой продукции, писал «Эксперт». 
Тэги
убежище Франция Суды

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