Экс-совладелец СМЗ Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции

Бывший совладелец Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции, но заявление пока не удовлетворено, говорится в материалах Высокого суда Англии и Уэльса. В Британии он требовал около $1 млрд с бывшего председателя совета директоров СМЗ Александра Гутина. В России Игорь Пестриков заочно приговорен к восьми годам лишения свободы и объявлен в международный розыск

Бывший совладелец Соликамского магниевого завода (СМЗ) Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции. Его заявление пока находится на рассмотрении и не удовлетворено, говорится в решении Высокого суда Англии и Уэльса от 25 июня 2026 г.

В британский суд Игорь Пестриков обратился с иском к бывшему председателю совета директоров СМЗ Александру Гутину в июне 2025 г. Бизнесмен потребовал около $1 млрд компенсации за акции СМЗ и доли Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК), которые российские власти изъяли в пользу государства. По утверждению Игоря Пестрикова, Александр Гутин якобы участвовал в сговоре, чтобы лишить его контроля над предприятиями и передать их государству. Александр Гутин обвинения отверг.

Суд прекратил разбирательство, поскольку признал, что документы не были вручены Александру Гутину надлежащим образом. Как установил суд, в октябре 2025 г. ответчик находился на Кипре, а не в Великобритании. Судья также отметила, что истец не предпринял всех необходимых действий, чтобы узнать актуальный адрес ответчика.

В апреле 2025 г. Соликамский городской суд заочно приговорил Игоря Пестрикова к восьми годам колонии по делу о хищении средств СМЗ и покушении на растрату. Бизнесмен находится в международном розыске.