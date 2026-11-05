Эйфелеву башню закрыли на фоне общенациональных протестов

Эйфелева башня в Париже закрыта для посещения из-за общенациональных забастовки, говорится на сайте достопримечательности. 5 ноября во Франции запланированы протесты против роста стоимости жизни. Демонстрации идут в стране уже несколько недель
Из-за общенациональных протестов Эйфелеву башню закрыли для посещения. Об этом говорится
говорится на ее официальном сайте.
Посетителей с электронными билетами просят проверить свою электронную почту.
5 ноября во Франции проходят забастовки против высокой стоимости жизни. Телеканал BFMTV со ссылкой на данные минобразования сообщил
, что работа около 33% вузов Франции нарушена из-за протестов. При этом Национальный профсоюз студентов заявил о парализации 90% университетов по тем или иным причинам.
По данным
Le Figaro, в коммуне Турнефей (регион Окситания) участники протестов подожгли здание лицея. Возгорание потушили, пострадавших нет. В Лионе около 500 участников движения «Блэк-блок» разбили витрины агентства по трудоустройству и вступили в столкновения с полицией.
По всей Франции запланировано 220 акций протеста с участием 500–700 тыс. человек, из которых 40–80 тыс. ожидаются в Париже, отметило издание. Для поддержания порядка привлечено 70 тыс. полицейских и жандармов.
По данным МВД на 13:00 (15:00 мск), число демонстрантов, участвующих в 180 акциях за пределами Парижа, составило 270 тыс. человек.
Французы протестуют с конца сентября. Изначально на улицы вышли школьники из-за проблем в образовании, но постепенно демонстрации охватили всю страну. В протестах 17 октября приняли
участие около 550 тыс. человек, в том числе 110 тыс. в Париже. Вышедшие на улицы протестующие выступили против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.
В ходе предыдущих массовых протестов 31 октября во Франции были задержаны
565 человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД. По данным полиции, на демонстрацию вышли 320 тыс. человек, тогда как профсоюзы оценивали число участников почти в полмиллиона.