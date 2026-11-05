Эйфелеву башню закрыли на фоне общенациональных протестов

Эйфелева башня в Париже закрыта для посещения из-за общенациональных забастовки, говорится на сайте достопримечательности. 5 ноября во Франции запланированы протесты против роста стоимости жизни. Демонстрации идут в стране уже несколько недель

Из-за общенациональных протестов Эйфелеву башню закрыли для посещения. Об этом говорится говорится на ее официальном сайте.

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5 ноября во Франции проходят забастовки против высокой стоимости жизни. Телеканал BFMTV со ссылкой на данные минобразования сообщил , что работа около 33% вузов Франции нарушена из-за протестов. При этом Национальный профсоюз студентов заявил о парализации 90% университетов по тем или иным причинам.

По данным Le Figaro, в коммуне Турнефей (регион Окситания) участники протестов подожгли здание лицея. Возгорание потушили, пострадавших нет. В Лионе около 500 участников движения «Блэк-блок» разбили витрины агентства по трудоустройству и вступили в столкновения с полицией.

По всей Франции запланировано 220 акций протеста с участием 500–700 тыс. человек, из которых 40–80 тыс. ожидаются в Париже, отметило издание. Для поддержания порядка привлечено 70 тыс. полицейских и жандармов.

По данным МВД на 13:00 (15:00 мск), число демонстрантов, участвующих в 180 акциях за пределами Парижа, составило 270 тыс. человек.

Французы протестуют с конца сентября. Изначально на улицы вышли школьники из-за проблем в образовании, но постепенно демонстрации охватили всю страну. В протестах 17 октября приняли участие около 550 тыс. человек, в том числе 110 тыс. в Париже. Вышедшие на улицы протестующие выступили против роста цен на топливо и снижения покупательной способности.