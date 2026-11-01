Во Франции в ходе массовых протестов задержали 565 человек

В ходе массовых протестов 31 октября во Франции были задержаны 565 человек, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД. По данным полиции, на демонстрацию вышли 320 тыс. человек, тогда как профсоюзы оценивают число участников почти в полмиллиона. Протесты также прошли в Германии и Швейцарии

Во Франции в ходе массовых протестов 31 октября задержали 565 человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, на демонстрацию 31 октября вышли 320 тыс. человек, тогда как профсоюзы оценивают число участников почти в полмиллиона. В министерстве отметили, что в Париже ранены пять сотрудников правоохранительных органов (четыре полицейских и один жандарм). При этом трое из них получили травмы в результате взрыва зажигательной смеси.

В тот же день в более чем 30 городах Германии прошли акции молодежного движения Gen Z regelt, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. Участники требовали увеличить финансирование образования и социальной сферы, снизить стоимость жизни, усилить защиту климата. Также они выступали против призыва на военную службу и наращивания вооружений.

Вечером 31 октября в Цюрихе также прошли протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Участники несанкционированной акции возвели и подожгли баррикады из мусорных контейнеров и электросамокатов. Толпа забрасывала правоохранителей камнями, бутылками и фейерверками. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули.

По данным RTBF, манифестации прошли под лозунгом On en a marre en Suisse aussi («В Швейцарии тоже все устали»). Протестующие в Цюрихе вышли в знак солидарности с участниками молодежных демонстраций в других европейских странах.

30 октября Il Fatto Quotidiano сообщила , что в Риме и других городах Италии прошли протесты против высокой стоимости жилья, низких пенсий и расходов на военную промышленность. Вечером акции переросли в столкновения с полицией: в Риме протестующие использовали фальшфейеры у здания министерства инфраструктуры и транспорта, в Милане заблокировали кольцевую автодорогу, а в Генуе — вход в морской порт.