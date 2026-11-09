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Канада расширила санкции против России

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 09 ноя 2026 18:31
Фото: Tom Carnegie/Unsplash
Канада добавила в санкционный список против России 38 компаний и 24 человека. Ограничения коснулись в том числе предполагаемых разработчиков баллистических ракетных технологий и участников российской «кибердеятельности»
Канада расширила санкции против России, сообщила глава канадского МИДа Анита Ананд в кулуарах саммита министров иностранных дел G7 в Париже. Ее слова приводит пресс-служба канадского правительства.
В санкционный перечень добавлены еще 38 организаций и 24 человека, которые, по утверждению Канады, участвуют в разработке баллистических ракетных технологий и в кибердеятельности России. Под санкции также попали криптобиржи, говорится в заявлении.
При этом названия компаний и фамилии людей, попавших под ограничения, не раскрываются. Согласно тексту постановления, опубликованному 6 ноября, в санкционный список оказались включены дочерние банки маркетплейсов Ozon, Wildberries и «Яндекса». 
С 2014 г. Канада ввела санкции против более чем 3,5 тыс. физлиц и организаций, а также против 700 судов, указывается в заявлении.
«Озон банк» был включен в 21-й пакет санкций ЕС 23 июля. Тогда же под ограничения попали «Яндекс банк», WB Банк, Россельхозбанк, Т-Банк и другие. В обосновании было сказано, что банковский сектор приносит «существенные доходы» правительству России. Вслед за ЕС ограничения в отношении «Озон банка» также распространили и в Великобритании. В компании тогда заверили, что продолжают работать в обычном режиме, несмотря на попадание под санкции. 
Тэги
Канада Россия Санкции

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