Канада добавила в санкционный список против России 38 компаний и 24 человека. Ограничения коснулись в том числе предполагаемых разработчиков баллистических ракетных технологий и участников российской «кибердеятельности»

Канада расширила санкции против России, сообщила глава канадского МИДа Анита Ананд в кулуарах саммита министров иностранных дел G7 в Париже. Ее слова приводит пресс-служба канадского правительства.

В санкционный перечень добавлены еще 38 организаций и 24 человека, которые, по утверждению Канады, участвуют в разработке баллистических ракетных технологий и в кибердеятельности России. Под санкции также попали криптобиржи, говорится в заявлении.

При этом названия компаний и фамилии людей, попавших под ограничения, не раскрываются. Согласно тексту постановления , опубликованному 6 ноября, в санкционный список оказались включены дочерние банки маркетплейсов Ozon, Wildberries и «Яндекса».

С 2014 г. Канада ввела санкции против более чем 3,5 тыс. физлиц и организаций, а также против 700 судов, указывается в заявлении.