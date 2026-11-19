9–10 декабря в Москве состоится Международный энергетический форум EnergySpace — профессиональная дискуссионная площадка для обсуждения вопросов развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), реализации инвестиционных проектов, обеспечения технологического суверенитета отрасли и внедрения современных технологических решений.
Форум объединит представителей органов государственной власти, руководителей энергетических и промышленных компаний, производителей оборудования, разработчиков программного обеспечения, финансовых институтов и отраслевых экспертов.
В программе 9 декабря:
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Официальное открытие «Инвестиционный код ТЭК: как получить доступ к финансированию для реализации проектов?». Участники обсудят приоритетные направления и инвестиционный потенциал топливно-энергетического комплекса, эффективные механизмы финансирования и меры государственной поддержки, альтернативные финансовые инструменты, способы снижения инвестиционных рисков и практические модели взаимодействия государства, банков и бизнеса. Отдельное внимание будет уделено презентации инициатив для получения банковского финансирования и долгосрочных инвестиций.
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Пленарная сессия «Энергетика опережающего развития: инфраструктура, технологии и новые центры спроса». В фокусе внимания — решения для реализации Энергетической стратегии до 2050 г., развитие генерации, сетевой и газовой инфраструктуры с учетом растущего спроса на энергию, синхронизация энергетических проектов с планами развития регионов, промышленности и цифровой экономики.
Также состоятся сессии и деловые мероприятия:
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«Цифровизация ТЭК: программные решения и аппаратное обеспечение для управления производством и повышения эффективности»;
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«Генерация и сети нового поколения: диалог заказчика с производителями энергооборудования»;
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«Нефтегазовое машиностроение: новая база технологического суверенитета отрасли»;
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организованные B2B- и B2G-переговоры;
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взаимодействие со СМИ;
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деловой нетворкинг;
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выставочное пространство с актуальными проектами и разработками.
В программе 10 декабря (для участников категорий «Премиум» и «ВИП»):
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Сессия «ИИ в ТЭК: новые возможности, реальные эффекты и масштабирование решений». Участники обсудят применение искусственного интеллекта для управления производственными процессами, повышения эффективности добычи, переработки и транспортировки энергоресурсов, использование цифровых двойников и предиктивной аналитики, вопросы кибербезопасности и перехода от пилотных проектов к промышленному масштабированию ИИ.
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Пленарная сессия «Энергетика нового цикла: ресурсы для роста и новые технологические возможности». В центре внимания — устойчивое развитие ТЭК, технологическая независимость энергетики, расширение отечественного энергетического машиностроения, развитие производственных мощностей, внедрение инноваций и формирование новых цепочек кооперации между энергетическими, промышленными и технологическими компаниями.
Место проведения:
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9 декабря — Москва, Центр событий РБК.
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10 декабря — Москва, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).