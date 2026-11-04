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Кирилл Дмитриев и Яна Лантратова представят РФ на встрече с Меланией Трамп

Раиса Зайнудинова
Раиса Зайнудинова Новости 04 ноя 2026 17:23
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будут представлять РФ на встрече с первой леди США Меланией Трамп 5 ноября, сообщил России Дмитрий Песков. По его словам, визы пока получили не все члены делегации
Кирилл Дмитриев и Яна Лантратова планируют принять участие во встрече с первой леди Меланией Трамп в США, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, главную роль с российской стороны на встрече будет играть омбудсмен, если успеет добраться до места. Дмитрий Песков уточнил, что за несколько часов до его заявления визы получили еще не все сопровождающие Яну Лантратову.
«Это всегда сейчас проблематично. Если логистика вся, что называется, „срастется“, то будет Яна Лантратова и Кирилл Дмитриев», — сказал Дмитрий Песков.
Белый дом 3 ноября объявил, что Мелания Трамп лично соберет представителей России и Украины. Первая леди США выступит с заявлением о прекращении огня в Алешках 5 ноября в 11:00 по восточному времени США (19:00 мск).
2 ноября Дмитрий Песков заявил об успешном проведении гуманитарной операции в Алешках и высоко оценил координацию между ее участниками. Он также выразил признательность Вашингтону за содействие, отдельно отметив Меланию Трамп. Яна Лантратова сообщила, что операция прошла штатно и нарушений режима тишины зафиксировано не было.
Гуманитарная миссия стала возможна после введения режима прекращения огня на херсонском направлении 27 октября. Он действовал до 23:00 1 ноября. С украинской стороны в операции участвовал омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Тэги
Яна Лантратова Кирилл Дмитриев Мелания Трамп Дмитрий Песков встреча

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