Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость Modus Vivendi
Найти

Сергей Лавров: у РФ есть документ по новой архитектуре безопасности в Евразии

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 10 ноя 2026 11:47
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
У России есть свой позиционный документ с предложениями по новой архитектуре безопасности в Евразии, учитывающей интересы всех сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры России, США и Украины
Россия имеет свой позиционный проект новой архитектуры безопасности в Евразии, которая не должна ущемлять чьи-либо интересы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном форуме по коллективной безопасности.
«У нас есть свой позиционный документ, у нас есть то, о чем сказал сейчас генеральный секретарь: Организация Договора о коллективной безопасности. Есть на этом континенте и другие субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует. Это и, конечно, СНГ, и Шанхайская организация сотрудничества», — сказал Сергей Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
При этом глава МИД выразил надежду на продолжение диалога с администрацией президента США Дональда Трампа для достижения «честного баланса интересов, при котором безопасность сторон не будет ущемляться».
10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Сергей Лавров отмечал, что первым пунктом повестки станут вопросы безопасности России, Украины и региона в целом
8 ноября зять американского лидера Джаред Кушнер заявил, что рассматривает Совет Россия — НАТО как модель для будущих переговоров по безопасности в Европе. По его словам, европейские страны готовы к диалогу, но настаивают, что новую систему безопасности можно обсуждать только после прекращения огня на Украине.
6 ноября американский переговорщик обозначил пять целей будущего соглашения о безопасности в Европе: постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи во время кризисов, повышение военной прозрачности, взаимные меры по снижению риска эскалации и создание долгосрочной системы европейской безопасности. Он подчеркнул, что договоренности должны уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств.
Тэги
Сергей Лавров Евразия Безопасность

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

Сергей Лавров сделал замечание громкому журналисту на пресс-конференции в Индии Новости

Сергей Лавров сделал замечание громкому журналисту на пресс-конференции в Индии
15 мая 2026
Кирпичей не просят В мире

Кирпичей не просят

БРИКС+ не спешит принимать желающих
15 мая 2026
Глава SK Capital оценил рынок антидроновых технологий в 200 млрд рублей Новости

Глава SK Capital оценил рынок антидроновых технологий в 200 млрд рублей
18 мая 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.