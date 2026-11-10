Сергей Лавров: у РФ есть документ по новой архитектуре безопасности в Евразии

У России есть свой позиционный документ с предложениями по новой архитектуре безопасности в Евразии, учитывающей интересы всех сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. 10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры России, США и Украины

Россия имеет свой позиционный проект новой архитектуры безопасности в Евразии, которая не должна ущемлять чьи-либо интересы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Международном форуме по коллективной безопасности.

«У нас есть свой позиционный документ, у нас есть то, о чем сказал сейчас генеральный секретарь: Организация Договора о коллективной безопасности. Есть на этом континенте и другие субрегиональные структуры, с которыми ОДКБ активно взаимодействует. Это и, конечно, СНГ, и Шанхайская организация сотрудничества», — сказал Сергей Лавров ( цитата по «Интерфаксу»).

При этом глава МИД выразил надежду на продолжение диалога с администрацией президента США Дональда Трампа для достижения «честного баланса интересов, при котором безопасность сторон не будет ущемляться».

10–11 ноября в Абу-Даби проходят трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Сергей Лавров отмечал , что первым пунктом повестки станут вопросы безопасности России, Украины и региона в целом

8 ноября зять американского лидера Джаред Кушнер заявил , что рассматривает Совет Россия — НАТО как модель для будущих переговоров по безопасности в Европе. По его словам, европейские страны готовы к диалогу, но настаивают, что новую систему безопасности можно обсуждать только после прекращения огня на Украине.