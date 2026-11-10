Владимир Мединский выразил надежду на продвижение к миру на переговорах

Обновленный состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби позволит продвинуться к миру в интересах народов России и Украины, выразил надежду помощник президента РФ Владимир Мединский на открытии встречи. Представитель США Джаред Кушнер заявил, что американские переговорщики считают Россию готовой к миру при подходящих условиях

Помощник президента России Владимир Мединский на открытии трехсторонних переговоров в Абу-Даби выразил надежду, что обновленный состав российской делегации поможет добиться продвижения на пути к миру.

«Мы надеемся, что сегодняшняя встреча в представительном составе, наша делегация стала больше и еще более профессиональной, позволит нам продвинуться на пути к миру в интересах народов России и Украины», — сказал Владимир Мединский.

Он также поблагодарил ОАЭ за гостеприимство, а США — за миротворческие усилия.

Зять президента США Джаред Кушнер, выступая перед началом консультаций, заявил, что за последние два месяца американская сторона провела содержательные обсуждения с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским. Представитель США отметил, что президент Дональд Трамп поручил переговорщикам приложить дополнительные усилия для поиска решения, которое позволит завершить войну.

По словам Джареда Кушнера, Украина и европейские партнеры часто спрашивают, действительно ли российская сторона готова к миру. На основании разговоров с Владимиром Путиным американская сторона считает, что такая готовность есть при подходящих условиях.

Задача встречи, подчеркнул Джаред Кушнер, — обсудить не только завершение войны и гуманитарные меры, но и будущие отношения в сфере безопасности между Россией, Украиной и Европой.

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что получил от Владимира Зеленского мандат на обсуждение всех вопросов. Он назвал гарантии безопасности ключевым вопросом для Украины. По его словам, украинская сторона рассчитывает на конкретные результаты, которые помогут добиться прочного мира.

Переговоры России, США и Украины начались в Абу-Даби 10 ноября и рассчитаны на два дня. В российскую делегацию и экспертную группу вошли 11 человек. Помимо Владимира Мединского, в основном составе — заместители главы МИД Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и глава службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков.