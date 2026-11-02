Мосбиржа запустит рынок цифровых валют в декабре

Мосбиржа откроет рынок цифровых валют с 1 декабря, сообщила торговая площадка. Изначально для торгов будут доступны BTC, ETH и USDT, позже перечень инструментов расширят

Мосбиржа предоставит инвесторам право совершать сделки с цифровыми валютами с 1 декабря этого года, сообщила пресс-служба торговой площадки.

Это будет первый в РФ организованный рынок цифровых валют. Он будет работать на основе закона «О цифровых валютах и цифровых правах».

На первом этапе ожидается совершение пилотных сделок. Постепенно участников будут подключать к новому рынку по мере их готовности, пояснила Мосбиржа. По данным площадки, интерес к новым операциям проявляют как участники торгов традиционными биржевыми инструментами и их клиенты, так и лица, которые проводят операции с цифровыми валютами в рамках инвестиций и расчетов.

Сделки с цифровыми валютами на платформе будут включаться в единый клиринг НКЦ. Расписание торгов будет аналогичным расписанию фондового рынка. Перечень торгуемых инструментов сначала будет включать BTC, ETH и USDT в безадресном и адресном режимах. В перспективе этот список планируется расширить за счет международных и российских инструментов.

Неквалифицированные инвесторы, согласно действующим законам, смогут покупать цифровую валюту после тестирования на сумму не более 300 тыс. руб. в год и через одного брокера, напомнила Мосбиржа.