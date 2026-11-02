Логотип сайта EXPERT
Подписаться на журнал
Тема года Экспертиза Интервью Подкасты Мероприятия Урбан Скорость
Найти

Мосбиржа запустит рынок цифровых валют в декабре

Анна Безрукова
Анна Безрукова Новости 02 ноя 2026 17:05
Фото: Евгений Филиппов/«Эксперт»
Мосбиржа откроет рынок цифровых валют с 1 декабря, сообщила торговая площадка. Изначально для торгов будут доступны BTC, ETH и USDT, позже перечень инструментов расширят
Мосбиржа предоставит инвесторам право совершать сделки с цифровыми валютами с 1 декабря этого года, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Это будет первый в РФ организованный рынок цифровых валют. Он будет работать на основе закона «О цифровых валютах и цифровых правах».
На первом этапе ожидается совершение пилотных сделок. Постепенно участников будут подключать к новому рынку по мере их готовности, пояснила Мосбиржа. По данным площадки, интерес к новым операциям проявляют как участники торгов традиционными биржевыми инструментами и их клиенты, так и лица, которые проводят операции с цифровыми валютами в рамках инвестиций и расчетов.
Сделки с цифровыми валютами на платформе будут включаться в единый клиринг НКЦ. Расписание торгов будет аналогичным расписанию фондового рынка. Перечень торгуемых инструментов сначала будет включать BTC, ETH и USDT в безадресном и адресном режимах. В перспективе этот список планируется расширить за счет международных и российских инструментов.
Неквалифицированные инвесторы, согласно действующим законам, смогут покупать цифровую валюту после тестирования на сумму не более 300 тыс. руб. в год и через одного брокера, напомнила Мосбиржа.
4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании рынка криптовалют в РФ, основные положения которого вступили в силу с 1 сентября. Согласно документу, россияне могут легально инвестировать в криптовалюты на российских биржах, пользоваться услугами брокеров, доверительных управляющих и УК, а также обменниками при совершении сделок и операций.
Тэги
Мосбиржа Цифровые валюты Торги

Больше новостей читайте в наших каналах в Max и Telegram

Материалы по теме

От экзотики к стандартам Финансы

От экзотики к стандартам

Как происходит расчет в цифровых валютах и что меняет легализация криптоактивов
30 сен 2026
Минфин и ЦБ присмотрели цифровую инвалюту Финансы

Минфин и ЦБ присмотрели цифровую инвалюту

В список доступной крипты войдут дружественные стейблкоины
19 мая 2026
Мосбиржа определила график работы в праздники в 2027 году Новости

Мосбиржа определила график работы в праздники в 2027 году
30 сен 2026

Войти в читательский кабинет

Телефон или Email
Пароль

Еще нет аккаунта?

Восстановление доступа

Телефон или Email, указанные при регистрации

Введите код, отправленный на номер телефона +79161234567

Проверочный код

00:30

Успешно

Пароль был успешно изменён. Используйте его при следующем входе в кабинет.

Проверяем оплату

Отслеживайте статус вашей подписки на журнал Эксперт в личном кабинете.

Регистрация

Телефон или Email
Пароль

Уже есть аккаунт?

Смена пароля

Пароль
Подтвердите пароль

Продолжая использовать сайт expert.ru, вы соглашаетесь на обработку персональных данных при помощи куки (cookie) файлов, в том числе с использованием сервиса веб-аналитики "Яндекс Метрика", на условиях Политики обработки персональных данных.