Дмитрий Песков назвал состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби

В переговорах по Украине в Абу-Даби (ОАЭ) от России примут участие Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заявил Дмитрий Песков. Юрий Ушаков будет курировать предстоящие переговоры как помощник главы государства по международным делам

В переговорах по Украине в Абу-Даби от России будут участвовать Владимир Мединский, Сергей Рябков, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский. В состав делегации также войдут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский.

Помощник президента Юрий Ушаков будет курировать предстоящие переговоры как помощник главы государства по международным делам, отметил Дмитрий Песков.

10–11 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры по украинскому урегулированию при участии делегаций из России, Украины и США, 2 ноября сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. По его словам, стороны обсудят вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к миру. 3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие российской делегации в трехсторонних переговорах по Украине 10–11 ноября.