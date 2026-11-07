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Дмитрий Песков назвал состав делегации РФ на переговорах в Абу-Даби

Полина Тудачкова
Полина Тудачкова Новости 07 ноя 2026 13:49
Фото: Игорь Родин/Фотобанк Росконгресс
В переговорах по Украине в Абу-Даби (ОАЭ) от России примут участие Владимир Мединский, заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заявил Дмитрий Песков. Юрий Ушаков будет курировать предстоящие переговоры как помощник главы государства по международным делам
В переговорах по Украине в Абу-Даби от России будут участвовать Владимир Мединский, Сергей Рябков, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби возглавит Владимир Мединский. В состав делегации также войдут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Юрий Жигарловский.
Помощник президента Юрий Ушаков будет курировать предстоящие переговоры как помощник главы государства по международным делам, отметил Дмитрий Песков.
10–11 ноября в Абу-Даби пройдут переговоры по украинскому урегулированию при участии делегаций из России, Украины и США, 2 ноября сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. По его словам, стороны обсудят вопросы безопасности, деэскалации, гуманитарные инициативы и дальнейшие шаги к миру. 3 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил участие российской делегации в трехсторонних переговорах по Украине 10–11 ноября.
22 октября президент России Владимир Путин подтвердил готовность возобновить трехсторонние контакты. Их целью он назвал обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения.
Тэги
Дмитрий Песков Абу-Даби Переговоры

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