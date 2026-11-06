Нина Останина обратилась в Минкульт из-за рейв-вечеринки в Ленинке

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Минкульт после проведения рейв-вечеринки в Российской государственной библиотеке. Депутат сочла ее нецелесообразной и противоречащей указу о традиционных ценностях, сообщает РБК. «Литрейв» прошел в ночь на 1 ноября и собрал более 3 тыс. человек. В «Эксмо» заявили, что нарушений не было

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру культуры Ольге Любимовой из-за проведения рейв-вечеринки в Российской государственной библиотеке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обращение депутата.

Детали

Нина Останина сочла мероприятие нецелесообразным и заявила, что оно противоречит указу президента о сохранении традиционных ценностей. «Для меня библиотека — это действительно храм, святилище», — пояснила она РБК.

Глава думского комитета отметила, что проведение частных развлекательных мероприятий не должно подвергаться «произвольным ограничениям», но, по ее мнению, нужно учитывать «профиль учреждения, требования законодательства, условия использования государственного имущества и необходимость обеспечения сохранности библиотечных фондов».

Нина Останина в обращении попросила Минкульт предоставить в комитет информацию о дополнительных требованиях к развлекательным и коммерческим мероприятиям в учреждениях культуры, имеющих историческое и общенациональное значение. В разговоре с РБК депутат добавила, что отдельно хотела бы обсудить этот вопрос с руководством библиотеки.

Что произошло

«Литрейв» прошел в ночь на 1 ноября в главном здании РГБ. Библиотека и издательство «Эксмо-АСТ» организовали три музыкальные площадки с техно, танцевальной поп-электроникой и экспериментальной музыкой. По информации издательства, мероприятие посетили более 3 тыс. человек, вход был по читательским билетам.

Мероприятие началось в 18:00, несовершеннолетним разрешалось находиться на вечеринке до 22:00. Распитие алкоголя и курение сигарет было запрещено.

В «Эксмо» заявили , что нарушений не было, а площадку после вечеринки сдали в сохранности. Генеральный директор РГБ Вадим Дуда объяснял , что библиотека должна не только сохранять книжное наследие, но и искать новые способы взаимодействия с читателями.

Реакция общественности